Le 15 domande da porsi al compimento dei 30 anni

d.repubblica

: RT @UnaPappera: Trovo che al di lá di tutto, sia giusto che se sorgono fondati dubbi su un ergastolo, qualcuno provi comunque a fare chiare… - Eleda59 : RT @UnaPappera: Trovo che al di lá di tutto, sia giusto che se sorgono fondati dubbi su un ergastolo, qualcuno provi comunque a fare chiare… - Chiariello_CS : RT @RadioCRC_Napoli: Ad 'Un Calcio alla Radio' interviene Ciccio Marolda con @Chiariello_CS @MarcoGiordano6 '#Insigne è un giocatore tropp… - koku_turtle : @blu3cco @MariaGa59611050 @SeaWatchItaly @giorgialinardi concordo! una cicatrice può venire da una qualunque rissa… -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) ... ma come la distanza di sicurezza che si deve rispettare quando si è al volante: una distanza che permetta di stare al sicuro, ma non di isolarsi dal mondo da cui si proviene'. Come uscire da ...