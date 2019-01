Jo Squillo all’Isola dei Famosi dopo la morte dei genitori La conferma

lanostratv

: RT @Marco_p3: @Tonestini Io dopo la morte di mio padre sono andato al mare. Lory Del Santo è andata al #GFvip e Jo Squillo è andata in fier… - Mary612Jb : RT @Marco_p3: @Tonestini Io dopo la morte di mio padre sono andato al mare. Lory Del Santo è andata al #GFvip e Jo Squillo è andata in fier… - Marco_p3 : @Tonestini Io dopo la morte di mio padre sono andato al mare. Lory Del Santo è andata al #GFvip e Jo Squillo è anda… - infoitcultura : Jo Squillo, il motivo della sua inaspettata assenza all’Isola dei Famosi -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Joconcorrente de L’Isola deicon Stefano Bettarini La nuova edizione de L’Isola deisi è aperta con un’assenza che non è passata inosservata. Durante la prima puntata Alessia Marcuzzi ha spiegato che Jo, a causa di un problema familiare piuttosto grave, è stata costretta a rinviare la sua partenza per l’Honduras. La cantautrice, famosa anche per il celebre duetto con Sabrina Salerno “Siamo Donne”, è pronta ad entrare in gioco con Stefano Bettarini. Il toscano, che conosce già le spiagge di Cayos Cochinos, sostituirà l’argentino Jeremias Rodriguez. Il fratello di Belen resta fuori dal gioco a causa dell’infortunio a una mano. Per Bettarini, dunque, dal 2016 ad oggi sarebbe il quarto reality: in poche parole uno all’anno. Il loro sbarco, però, non è previsto durante la seconda puntata del reality show ...