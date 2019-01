Conte | nessuna ripercussione sul governo dal caso Diciotti

Reddito di cittadinanza - per i disabili nessuna misura ad hoc. E la pensione di invalidità è Conteggiata come entrata : Niente aumento della pensione di invalidità, poche facilitazioni per il nuovo sussidio e soprattutto nessuna misura dedicata a loro in maniera specifica: nel decreto del Reddito di cittadinanza c’è poco per i disabili, che a un certo punto ne erano diventati addirittura l’oggetto della discordia, con la Lega che minacciava il Movimento 5 stelle di non votare il decreto se non fossero state trovate le risorse. L’accordo in maggioranza è stato ...