Pescara | Italia Nostra su problema del fiume e del porto

Campionati Italiani Indoor Pattinaggio Corsa - a Pescara attese 3000 persone tra atleti e sostenitori : Lo sport è economia e se in media si spendono 200 dollari a persona nel mondo a ogni competizione, questa manifestazione porterà circa 1.300.000 euro al territorio".

Boxe femminile - Campionati Italiani 2018 : definite le semifinali a Pescara - ci sono Canfora e Carini : Al PalaSport Giovanni Paolo II di Pescara si sono disputati i quarti di finale dei Campionati Italiani Assoluti di Boxe femminile. Si sono così definite le semifinali. A differenza di quanto annunciato alla vigilia dell’evento, non hanno partecipato diverse big del nostro movimento come Alessia Mesiano e Irma Testa. Spiccano invece Angela Carini (69 kg) e Assunta Canfora (75 kg), entrambe in semifinale dove se la dovranno vedere contro ...