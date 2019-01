Lazio | un esterno belga come colpo last minute

Lazio - Inzaghi cerca un esterno. Pressing su Zappacosta e Darmian : Zappacosta e Darmian . Getty In dirittura d'arrivo il passaggio di Martin Caceres al Parma: da definire alcuni punti del contratto del difensore uruguaiano. Sbloccato il mercato in uscita, la Lazio ...

Calciomercato Lazio - assalto a Zappacosta : Inzaghi ha chiesto l’esterno del Chelsea : Calciomercato Lazio, il club del patron Lotito sta cercando di accontentare le richieste del tecnico Simone Inzaghi sul mercato Calciomercato Lazio, il club capitolino si sta muovendo in queste ore per regalare a mister Simone Inzaghi gli innesti giusti per la conquista della Champions League sfumata nell’ultima giornata della passata stagione. Il tecnico ha chiesto un esterno di destra, zona del campo nella quale potrebbero partire ...