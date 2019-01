Gravi danni alla fontana del Vomero | ' Sarà necessario un lungo restauro'

Fiamme al Centro agricoltura ambiente nel Bolognese - Gravi danni : BOLOGNA - gravi danni al Centro agricoltura ambiente "Giorgio Nicoli" di Crevalcore, per un vasto incendio scoppiato ieri sera. Le Fiamme avrebbero interessato almeno uno dei fabbricati, che è stato ...

Anemia : spesso è causata da una carenza di vitamine - ecco come evitare Gravi danni all’organismo : A causare l’Anemia, tra gli altri fattori, c’è anche una carenza di vitamine e le conseguenze possono consistere in gravi danni all’organismo. L’Anemia è causata dalla mancanza delle vitamine emoattive, che porta ad una drastica riduzione nella produzione di globuli rossi. carenza di acido folico e di vitamina B12 sono al primo posto in questa patologia, perché sono indispensabili per la produzione di globuli rossi in grado di ...

Capsule caffè e furano : Gravi danni per salute e ambiente : Solo per la vostra informazione…Sono una capsula di caffè e ve ne faccio vedere di tutti i colori!I miei 4 grammi di caffè sono vestiti da un vestito di alluminio al colore a vostra scelta dove ognuno trova il suo caffè, secondo il suo gusto e il suo umore.4 grammi di caffè a 0,40 euro, fa si che per 1000 grammi di Capsule caffè siano 100 euro. Capsule di caffè: un lusso che uomo e ambiente non possono permettersi Sì, 100 euro al chilo, è il ...

Fiamme sul tetto a Bra in strada Castelletto : Gravi danni alla struttura : Grande mobilitazione di mezzi , 2 da Alba e 1 da Bra, in strada Castelletto a Bra per l'incendio di un tetto lungo circa 10 metri domenica 30 dicembre. L'allarme è scattato intorno alle 18,20. Il rogo ...

Terremoto Catania - Gravi danni e rischio sismico : ecco perché in Italia esiste un “deficit di protezione sismica” : Il compianto Prof. Enzo Boschi, scomparso pochi giorni fa, definiva “terremotini” i sismi di Magnitudo intorno a 5.0 ovvero prossimi alla cosiddetta “soglia del danno”, valore secondo cui il territorio iniziava a soffrire danni e lesioni. Purtroppo negli ultimi anni in Italia, a parte i terremoti disastrosi, s’è assistito al proliferare di sciami sismici che, addirittura anche in presenza di Magnitudo inferiori a 5.0, provocano danni sensibili, ...

Terremoto Catania - i danni più Gravi a Fleri - Monterosso e Santa Venerina sulla pericolosa faglia di Fiandaca [GALLERY] : 1/65 Foto Andrea Di Grazia / LaPresse ...

Terremoto di Santo Stefano : danni Gravi nei comuni alle pendici dell'Etna : Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 4.9 della scala Richter, nel cuore della notte di Santo Stefano, precisamente alle 3:19, ha colpito le pendici sudorientali dell'Etna, con epicentro individuato dall'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) fra i comuni di Viagrande e Trecastagni. L'ipocentro del forte sisma è stato localizzato ad appena 1 chilometro di profondità e, proprio per questo, gli effetti della scossa sono stati ...

"Gravi danni ad ambiente e salute" Pesanti accuse ad ArcelorMittal : Lo stabilimento ArcelorMittal (ovvero del colosso che ha rilevato l'Ilva di Taranto) di Fos-sur-Mer, nelle Bocche del Rodano, inquina pesantemente. Scandalo in Francia per il colosso che ha acquisito l'Ilva Segui su affaritaliani.it

Maltempo : nel Salento Gravi danni anche alle spiagge : Le ripetute ondate di Maltempo che nei giorni scorsi si sono abbattute sul Salento non hanno risparmiato le spiagge colpite da fenomeno dell’erosione costiera. La situazione piu’ preoccupante riguarda circa sette chilometri di litorale sabbioso nel comune di Ugento “dove le forti mareggiate hanno completamente cancellato gli arenili spazzando via anche le dune e la vegetazione spontanea”, spiega all’Agi Mauro Della ...

Terremoto Alaska - disastro intorno Anchorage : danni Gravissimi con frane - crolli e voragini nelle strade [FOTO e VIDEO] : 1/36 ...

Terremoto - scossa di magnitudo 7 in Alaska : è allarme tsunami - Gravi danni ad Anchorage [FOTO LIVE] : 1/12 ...

Maltempo Calabria - esondazione Crati : “Gravi danni alle colture” : L’UCI regionale nell’esprimere vicinanza e solidarietà alla popolazione colpita drammaticamente dall’esondazione del Crati, chiede l’immediata attivazione di un tavolo istituzionale regionale al fine di valutare ogni ipotesi di intervento immediato a supporto e a sostegno dei produttori agricoli e delle famiglie interessate. E’ quanto afferma il coordinatore regionale UCI Gaetano Ferraro che ha attivato i canali istituzionali per fronte alla ...

Parco nazionale della Majella - Appennino Ecosistema : “Gravissimi danni alle faggete con agrifoglio” : Un esposto di Appennino Ecosistema alla Procura della Repubblica di Sulmona, ai Carabinieri e al Ministero dell’Ambiente è stato presentato stamattina “sui gravissimi danni riscontrati all’Ecosistema forestale in piena Zona B del Parco nazionale della Majella, tuttora in corso di attuazione a causa dei lavori connessi ad un cantiere forestale di grandi dimensioni per scopi commerciali, in località Fonte Romana/Difesa di Pacentro (Pacentro ...

Maltempo - Coldiretti : “Nel Salento Gravi danni all’agricoltura” : Il Maltempo che in queste ore sta interessando il Salento, secondo Coldiretti Puglia, ha gia’ causato gravi danni, sia pure ancora non quantificabili, all’agricoltura. La violenta tromba d’aria abbattutasi nella zona di Tricase ha sradicato alberi e danneggiato strutture agricole, mentre i campi sono stata allagati dalla pioggia torrenziale accompagnata da forti grandinate. Per Coldiretti si tratta della dodicesima tromba ...