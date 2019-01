Fortnite | in arrivo una nuova Pop-Up Cup denominata Architect che consentirà

Questa mattina i server di Fortnite saranno offline per l'arrivo dell'aggiornamento 7.30 : Tempo di aggiornamenti per il popolare Fortnite. Epic Games ha annunciato tramite Twitter una nuova manutenzione dei server per preparare il titolo all'arrivo dell'update 7.30.Stando al tweet degli sviluppatori sarà impossibile accedere al gioco a partire dalle ore 10 italiane. In seguito, la patch introdurrà i contenuti dell'update 7.20 rimossi la scorsa settimana per problemi tecnici e, molto probabilmente, renderà disponibile la Granata ...

In arrivo su Fortnite una modalità Spettatore? : Secondo i dataminer, Fortnite potrebbe presto riceve una modalità Spettatore, riporta Fortniteintel.Ebbene infatti molti giocatori hanno riscontrato un piccolo bug che farebbe comparire, nell'interfaccia utente, un pulsante con la dicitura "partecipa come spettatore", il quale naturalmente per il momento non funziona ancora trattandosi di un glitch grafico.I dataminer si sono dunque fiondati sui file di gioco alla ricerca di qualche novità, e ...

Fortnite : in arrivo la Tempesta di Ghiaccio e l'Isola si ricopre di neve : Nel corso di un evento live avvenuto nella giornata di ieri 19 gennaio alle ore 20:00, la Epic Games ha introdotto all'interno di Fortnite Battle Royale la Tempesta di Ghiaccio. In questo modo sono state confermate le indiscrezioni che erano circolate nelle scorse settimane e che erano state, indirettamente, confermate dalle informazioni scoperte dai cosiddetti dataminer all'interno della nuova versione 7.20 del famoso gioco. L'introduzione ...

Leak di Fortnite al 17 gennaio - ecco le nuove skin e i cosmetici in arrivo : Le novità in Fortnite non smettono mai di susseguirsi: il Battle Royale curato da Epic Games è divenuto ormai rinomato per la sua “frequenza di refresh contenutistico”, ossia la grande velocità con cui gli sviluppatori sono in grado di approntare novità che stuzzichino le voglie collezionistiche della foltissima community dei giocatori. Come di consueto non potevano mancare nuovi Leak in merito a quelle che saranno le nuove feature di ambito ...

Fortnite : server tra poco offline per l'arrivo dell'attesa patch 7.20 : Tempo di grandi novità e di server offline per Fortnite, l'acclamato titolo di Epic Games che nel corso dell'ultimo anno ha attirato un numero impressionante di appassionati e che come sempre viene attentamente seguito in ogni sua novità.In questo caso, come riportato da FortniteIntel, vi parliamo dell'arrivo della patch 7.20 e della manutenzione programmata che ne deriva. Come sottolineato dal profilo Twitter ufficiale del gioco, nella ...

Fortnite : nerf per la spada Infinity Blade in arrivo con il prossimo aggiornamento : La spada di Fortnite, Infinity Blade, già al centro di polemiche, riceverà a breve un nerf, come segnala Fortnite Intel.Il 13 dicembre Epic Games ha partecipato a una discussione su Reddit per parlare dell'arma e della sua presenza all'interno di Fortnite.Alla fine del post, è stato rivelato che l'Infinity Blade sarà nerfata nel prossimo aggiornamento V7.10.Read more…

Fortnite : questa mattina i server saranno offline per l'arrivo della patch 7.01 : Grazie alla segnalazione di Fortnite Intel, apprendiamo che nel corso della mattinata di oggi, 11 dicembre, ci sarà la manutenzione programmata dei server di Fortnite.Epic Games ha annunciato tramite Twitter che, a partire dalle ore 11, i server saranno offline per l'arrivo della nuova patch v7.01.Per il periodo della manutenzione, come sempre, non sarà possibile accedere alle modalità Salva il Mondo e Battle Royale.Read more…

Nuova arma in arrivo in Fortnite Season 7? Le indiscrezioni al 10 dicembre : È partita da pochissimi giorni, certo, ma Fortnite Season 7 si sta indubbiamente facendo già notare dai fan del Battle Royale di Epic Games. Tanti i contenuti che hanno fatto il loro esordio all'interno del titolo (ultimo in ordine d'arrivo l'aeroplano X-4 Storming, ndr), e tanti sono gli elementi attualmente in cantiere, pronti a palesarsi nel corso dei prossimi giorni e delle prossime settimane. Come sempre fonte di grandi soddisfazioni in ...

Nuovo oggetto rarissimo per Fortnite in arrivo - solo in pochi potranno averlo : Continua la collaborazione tra Epic Games e Samsung che unisce Fortnite a Samsung Galaxy Note 9. I possessori di questo smartphone infatti hanno in passato ricevuto alcuni oggetti esclusivi, come l'ormai rarissima skin Galaxy. Non esiste un'altro modo per ottenerla a parte possedere questo smartphone. Alcuni dataminer hanno però scovato un Nuovo oggetto che questi fortunati possessori potranno ricevere. Scavando nei file di gioco del recente ...

Fortnite : questa mattina i server saranno offline per l'arrivo della Stagione 7 : Ci siamo! L'attesa Stagione 7 di Fortnite sta arrivando e Epic Games ha comunicato attraverso Twitter la manutenzione per i server, che impedirà ai giocatori di accedere al gioco.Come riportano i colleghi di VG247, il team ha confermato che la manutenzione avrà inizio alle 10 di oggi ma non ha svelato nessun altro dettaglio.In seguito al periodo offline, molto probabilmente sarà reso disponibile un nuovo update con i nuovi contenuti. Tra questi, ...

Epic Games rende ufficiale l'arrivo di Creativa su Fortnite : ecco tutti i dettagli della nuova modalità : Dopo essere stata anticipata da alcuni rumor circolati nel pomeriggio di oggi, la modalità Creativa trova conferma della sua esistenza grazie a un post pubblicato da Epic Games sul profilo Twitter di Fortnite, nel quale svela inoltre i dettagli di questa inedita playlist.Come riporta la nota diffuso dagli sviluppatori sul blog del gioco, la modalità Creativa sarà disponibile dal 6 dicembre e permetterà di progettare partite, gareggiare ...

Fortnite : in arrivo importanti novità dai The Game Awards : Geoff Keighley, durante un live streaming Q&A, ha annunciato che Epic Games parteciperà ai The Game Awards 2018 non solo per le loro nomination, ma per rivelare alcune importanti notizie su Fortnite.Geoff Keighley è il produttore e il creatore dei The Game Awards e in una discussione sul popolarissimo gioco ha rivelato che Epic Games ha grandi progetti per lo show, come segnala Fortnite Intel."Fortnite in realtà è stato annunciato da ...

Addio ai Pinnacoli Pendenti in Fortnite? Robot distruttori in arrivo : Tutti i giocatori di Fortnite sanno bene che qualsiasi oggetto o costruzione sulla mappa non durerà per sempre. Nel frattempo quei mattacchioni di Epic Games si divertono sempre a prendere in giro o stuzzicare l'utenza con vari eventi all'interno del gioco. Per esempio i Pinnacoli Pendenti dovevano essere distrutti altre volte in passato: oggi però la storia potrebbe andare diversamente, la distruzione potrebbe avvenire per davvero. I ...

Fortnite : i dataminer sembrano confermare l'arrivo della neve : I dataminer confermano che effettivamente un cambiamento meteorologico è in arrivo nei prossimi giorni su Fortnite, riporta VG247.Nella fattispecie, è prevista neve, per cui tutti i giocatori sono invitati a rivedere il guardaroba per l'occasione.Scherzi a parte si chiacchierava da tempo che la mappa di Fortnite Battaglia Reale potesse subire una rivisitazione nevosa, e ora ancora più indizi confermano la teoria della nevicata.Read more…