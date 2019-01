Emilio Alessandrini ricordato dalla sua tirocinante

agi

: 40 anni fa, il 29 gennaio del 1979 a #Milano i terroristi di #PrimaLinea uccidevano il giudice Emilio Alessandrini,… - tg2rai : 40 anni fa, il 29 gennaio del 1979 a #Milano i terroristi di #PrimaLinea uccidevano il giudice Emilio Alessandrini,… - rtl1025 : ?? Il 29 gennaio del 1979, in un'attentato terroristico del gruppo eversivo Prima Linea, fu assassinato il giudice E… - fattoquotidiano : Emilio Alessandrini, 40 anni fa Prima Linea uccise il “pm innovatore”. Mattarella: “Illuminato servitore dello Stat… -

(Di martedì 29 gennaio 2019), ucciso dal gruppo terroristico 'Prima Linea' quarant'anni fa, era un giovane uomo che amava cantare e ridere, un magistrato con la porta sempre aperta che, sul bancone di legno del pubblico ministero di un'aula del Tribunale di Milano, aveva fatto incidere tre parole: 'Umiltà nel giudizio'. Il ritratto pubblico e privato che fa all'Agi Carmen Manfredda, magistrato in pensione e attuale presidente del Comitato Antimafia del Comune di Milano, parte da un'immagine di spensieratezza:"È come se fosse andato via ieri" "Con la sua Renault arancio, quella sulla quale è stato poi assassinato, tornavamo da San Vittore dopo gli interrogatori. Eravamo io, lui e il giudice Luigi Fiasconaro. Cantavamo a squarciagola,conosceva tutte le parole a memoria delle canzoni di quegli anni. Ogni volta che sento 'Azzurro', una che ci piaceva molto assieme a ...