Uscire il cane non è corretto | ma neanche il Tg1 riesce a spiegarlo bene

(Di lunedì 28 gennaio 2019)La Crusca non 'sdogana' "il" o "siedi il bambino", né ne testimonia la correttezza grammaticale ma - come le è 'dovuto' - testimonia e registra l'uso di formule substandard nel parlato colloquiale, spiegando in una delle preziose risposte ai quesiti dei parlanti pubblicate sul suo sito che l'uso transitivo di verbi transitivi, come nel caso di "siedi il bambino", è "ammesso in usi regionali e popolari sempre più estesi e che in questa costruzione ha una sua efficacia e sinteticità espressiva che può indurre a sorvolare sui suoi limiti agrammaticali". Così ha scritto il prof. Vittorio Coletti in una risposta datata 11 gennaio 2019 (che potete leggere integralmente sul sito della Crusca). Peccato che tutti si siano fermati acriticamente - e senza avere cognizione né del repertorio della lingua italiana né, di conseguenza, degli studi sulle varietà linguistiche ...