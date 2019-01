Smettere di fumare | per le donne la chiave è ridurre lo stress

Vedere usare da altri le sigarette elettroniche - motiva i fumatori a Smettere di fumare? : Esperti britannici e tedeschi hanno eseguito una ricerca per valutare se i fumatori che vedono altre persone usare le sigarette elettroniche sono più o meno motivati a tentare di smettere di fumare. È stato ipotizzato che il Vedere altre persone usare sigarette elettroniche possa ridurre la motivazione dei fumatoria smettere di fumare. Per questo, Jackson e colleghi hanno eseguito una ricerca che ha valutato la relazione fra esposizione ...

«Butta quella sigaretta!» : i consigli degli esperti per convincere gli adolescenti a Smettere di fumare : ... coraggio e sfida, che dà l'illusione di tagliare i ponti con l'infanzia per poter entrare nel mondo dei grandi sottolinea Roberto Boffi, responsabile della Pneumologia e del Centro antifumo all'...

Ecco la dritta che potrebbe aiutare a Smettere di fumare più facilmente : Se smettere di fumare è uno dei vostri buoni propositi per il Nuovo Anno, da un nuovo studio arriva un consiglio che potrebbe aiutarvi a raggiungere il vostro obiettivo un po’ più facilmente. L’uso di alcol e sigarette è molto diffuso, con quasi 1 adulto su 5 che fa uso di entrambi. L’uso di sigarette è prevalente soprattutto nei bevitori incalliti. Il consumo di alcol è un fattore di rischio ben noto per il fumo, che a sua volta è un fattore di ...

L’app QuitNow aiuta l’utente a Smettere di fumare : QuitNow è un'applicazione che ha il proposito di aiutare l'utente ad abbandonare le sigarette e disintossicarsi dal tabagismo. L'app mette a disposizione le statistiche dei progressi dell'utente in tempo reale per aiutarlo a gestire l'astinenza da nicotina visualizzando il tempo trascorso (giorni, ore, minuti) dall'ultima sigaretta, il numero di sigarette non fumate e la quantità di soldi e di tempo risparmiati. L'articolo L’app QuitNow ...