Sea Watch | il governatore Attilio Fontana difende Salvini | “Tanti nemici | tanto onore È

Sea Watch - Zampa (Pd) : “La mia legge vieta il respingimento dei minori non accompagnati. Salvini la sta violando” : L’articolo 3 della la legge 47/2017 recita: “In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati”. Per questo motivo il governo italiano dovrebbe far sbarcare immediatamente i minori non accompagnati che sono a bordo della Sea Watch 3, la nave della ong tedesca ferma a un miglio dalle coste siracusane. “La mia legge è stata profetica e in particolare l’articolo 3 parla chiaro: ...

I 47 migranti sulla Sea Watch : «Siamo esausti - aiutateci» : I migranti sulla Sea WatchI migranti sulla Sea WatchI migranti sulla Sea WatchI migranti sulla Sea WatchI migranti sulla Sea WatchI migranti sulla Sea WatchI migranti sulla Sea WatchI migranti sulla Sea Watch«Molti pensano che siamo dei criminali». Ha gli occhi stanchi Ousmane (il nome è di fantasia), uno dei 47 migranti a bordo della nave umanitaria Sea Watch 3, che da una settimana vaga nel Mediterraneo, alla ricerca di un porto dove ...

Sulla nave della Sea Watch è emergenza sanitaria - l’ong : “Bagni saturi” : Il comandante della nave avrebbe comunicato che anche il terzo servizio igienico della nave nelle prossime ore potrebbe diventare inutilizzabile. I tre bagni usati dai 47 migranti salvati dalla nave e dai 22 volontari potrebbero raggiungere presto la saturazione. Questo tipo di rifiuti non può essere scaricato in mare.Continua a leggere

Sea Watch - sit-in "Non siamo pesci" e Pd : 18.02 sit-in davanti alla Camera per chiedere un porto sicuro per i 47 migranti a bordo della Sea Watch. "Si tratta di persone private della libertà in territorio italiano", dice Antonella Soldo, dei Radicali, tra i promotori dell'uniziativa "Non siamo pesci", insieme a Luigi Manconi e Sandro Veronesi. In piazza Montecitorio anche il Pd. I deputati Dem hanno presentato una proposta per una Commissione d'inchiesta sulle stragi di migranti nel ...

Navigazione interdetta vicino alla Sea Watch - delegazione Pd a bordo : 'Denunceremo Salvini' : La Capitaneria di Siracusa isola la nave dell'ong per 'motivi di ordine pubblico e igienico-sanitari'. FI si divide sul blitz di ieri della Prestigiacomo. Il ministro Salvini nega che a bordo ci siano ...

Sea Watch - chiuso tratto mare. Delegazione Pd a bordo. DIRETTA : Sea Watch, chiuso tratto mare. Delegazione Pd a bordo. DIRETTA Il pm di Siracusa esclude il sequestro della nave. La prefettura concede una deroga al blocco disposto per motivi di ordine pubblico e la Delegazione del pd raggiunge la nave. Martina: nuovo caso Diciotti, valutiamo azioni. Salvini: mi denunciano? Sorrido e non ...

Migrantï : Raciti (Pd) - grave violazione stato diritto naufraghi Sea watch : Palermo, 28 gen. (AdnKronos) - "Sono soddisfatto del fatto che sia stato riconosciuto il diritto dei parlamentari di salire sulla nave. E che il tema resta la grave violazione dello stato di diritto nei confronti dei naufraghi che hanno il diritto di sbarcare". Lo ha detto all'Adnkronos il deputato

Migranti : Gruppo Zaia - su caso Sea Watch massimo sostegno a Salvini : Venezia, 28 gen. (AdnKronos) - “massimo sostegno al ministro dell’Interno Matteo Salvini per tutto il lavoro che sta facendo nel campo dell’immigrazione e la lotta che sta portando avanti contro i trafficanti di vite umane”. A dirlo è Alberto Villanova, Consigliere regionale del Gruppo Zaia Presiden

Sea Watch - non solo le "rotte illegali" : l'accusa sull'altro crimine della nave Ong : Mentre il procuratore di Siracusa mette un punto sull'eventuale sequestro della Sea Watch e sulle cosiddette "rotte illegali", resta ancora la questione dell'ispezione a bordo e di un'altra pesantissima accusa contro la nave della Ong: l'omissione di soccorso. Il prossimo passo degli inquirenti, rip

Sea Watch - la Capitaneria vieta di avvicinarsi. Delegazione del PD sale comunque a bordo : Aggiornamento ore 16 - Nonostante l'ordinanza della Capitaneria di Porto, una Delegazione del Partito Democratico è comunque riuscita ad ottenere di salire a bordo della Sea Watch 3 per andare ad accertarsi delle condizioni di migranti ed equipaggio. Sea Watch. Pd: "Saliamo sulla Nave, Salvini non ci può bloccare". Garante infanzia: "Sbarco immediato minori" Sea Watch, Garante infanzia ...

Sea Watch - Garante dei detenuti : “Migranti privati della libertà - è detenzione illecita” : Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà, Mauro Palma, ha inviato una lettera al ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, sul caso della Sea Watch 3, chiedendo di permettere lo sbarco dei 47 migranti a bordo al più presto. Palma ha denunciato la "privazione di fatto della libertà dei migranti soccorsi", parlando di una loro detenzione illecita.Continua a leggere

Pm Siracusa : il comandante della Sea Watch non ha commesso reati : Palermo, 28 gen., askanews, - 'Il comandante della Sea Watch non ha commesso alcun reato e non è stata neppure presa in considerazione al momento l'ipotesi di un eventuale sequestro della nave'. Lo ha ...

Sea Watch - chiuso tratto mare. Delegazione del Pd sale a bordo : Sea Watch, chiuso tratto mare. Delegazione del Pd sale a bordo Il pm di Siracusa esclude il sequestro della nave: "Non c'è reato". Intanto la Capitaneria chiude il tratto di mare intorno alla imbarcazione per "motivi di ordine pubblico e igienico-sanitari", ma i deputati Pd sono ugualmente saliti a bordo ...

Tenere le persone sulla Sea Watch è detenzione illecita - così il garante dei detenuti - : Roma, 28 gen., askanews, - Il garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà, Mauro Palma, esprime 'preoccupazione per la situazione dei 47 migranti soccorsi il 19 gennaio scorso ...