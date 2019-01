Roma | spacciavano droga all’interno Ex Mira Lanza | 3 persone in arresto

romadailynews

: @Taxistalobbyst @romafaschifo Capannelle, rock in Roma, nessun autobus Atac alla fine dello spettacolo, è ti giuro… - Lollo894 : @Taxistalobbyst @romafaschifo Capannelle, rock in Roma, nessun autobus Atac alla fine dello spettacolo, è ti giuro… - cronacadiroma : #ROMA - #Carabinieri in azione anti #droga alla #Marranella -

(Di lunedì 28 gennaio 2019)– I Carabinieri della StazionePorta Portese hanno eseguito 6 misure cautelari, emesse dal gip del Tribunale disu richiesta della locale Procura della Repubblica, a conclusione di un’articolata attivita’ d’indagine coordinata dal pool reati contro il patrimonio e stupefacenti, sotto la direzione del procuratore aggiunto Lucia Lotti.Le indagini hanno consentito di accertare una proficua attivita’ di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana, posta in essere e diretta da alcuni soggetti originari del Nord Africa, irregolari sul territorio nazionale e con precedenti specifici, i quali utilizzavano come base dell’attivita’ illecita lo stabile abbandonato della Ex, saponificio di fine ‘800 sito tra lungotevere Gassman e via Amedeo Avogadro di, gia’ oggetto di numerosi sgomberi.Le ...