Nonostante le infuocate polemiche di genere sul DLC | Assassin' s Creed Odyssey ottiene una

eurogamer

: Ecco perché #AssassinsCreedOdyssey è stato incluso nei #GLAADAwards, nonostante il controverso DLC - Eurogamer_it : Ecco perché #AssassinsCreedOdyssey è stato incluso nei #GLAADAwards, nonostante il controverso DLC -

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Come riporta Rock Paper Shotgun, tra i nominati per il primo GLAAD Awards dedicato ai videogiochi (che verrà assegnato a Los Angeles il 29 marzo), accanto a The Elder Scrolls Online: Summerset, Guild Wars 2: Path of Fire, Pillars of Eternity 2: Deadfire e The Sims Mobile, figura anche's. Un titolo decisamente apprezzato per quel che riguarda la libertà di scegliere l'identità sessuale dei due protagonisti... almeno fino all'Eredità Oscura, il controverso DLC.Per chi non lo sapesse, alcuni contenuti dell'espansione furono, e sono, duramente contestati a causa della narrativa che forza i protagonisti ad avere un rapporto con personaggi del sesso opposto, ignorando del tutto le scelte fatte fino a quel momento dal giocatore. Intervenendo sulla questione, Ubisoft ha voluto rassicurare i fan avvisandoli che alcuni dialoghi e cutscene verranno sostituiti, a difesa ...