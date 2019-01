Come ridurre a brandelli pietà e diritti

huffingtonpost

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Una premessa doverosa. Il binomio migrazione-sicurezza si è sviluppato in maniera abnorme non solo per le recenti interessate strumentalizzazioni, ma anche a causa del cumulo di miopie, disattenzioni e ritardi che ha caratterizzato gli anni passati. Ma di qui a debordare – con l'intenzione di rimediare in qualche modo alla situazione attuale - in "filosofie" che equivalgono ad una sostanziale eclissi dell'umanità e della misericordia ce ne corre.Questo concetto è stato espresso in molti palazzi di giustizia in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario (26 gennaio). Le parole più chiare ed esplicite sono state del procuratore generale di Torino Francesco Saluzzo: "Potrei dire che la pietà (declinata nel suo senso laico) è morta. Ma quel che più mi preoccupa è che mi sembra si stia affievolendo anche la cultura dei ...