Parlamento | la battaglia di Forza Italia per non tagliarsi lo stipendio | “Indennità va

(Di domenica 27 gennaio 2019) Tagliare loai parlamentari? No. Anzi, solo ad alcuni. O meglio: chi viene eletto deve avere un’indennità pari a quanto guadagnava prima di entrare in. L’idea viene direttamente dai banchi died è illustrata in una proposta di legge depositata nei giorni scorsi, a prima firma dei deputati azzurri Sestino Giacomoni e Paolo Russo. Obiettivo? Fermare l’offensiva dei 5 stelle che, da alcune settimane, hanno annunciato di voler ridurre gli stipendi dei parlamentari. Così gli azzurri hanno deciso di fare le barricate per evitare che il governo, dopo i vitalizi, metta mano anche ai preziosissimi stipendi. Nessun dubbio quindi: lodi deputati e senatori deve essere legato al reddito. Chi aveva un buonoprima, deve continuare ad averlo anche dopo, anche se con il tetto massimo di 240mila euro lordi (come previsto per i ...