OUTLANDER - Episodio 4x13: Un finale da brividi

(Di domenica 27 gennaio 2019) Siamo arrivati all'attesissimodi stagione: un appuntamento da non perdere!Attenzione: Spoiler!Nel precedente:Brianna legge la lettera che Jamie le ha inviato tramite Lord John Grey e le parole del padre la convincono a compiere un gesto importante: perdonare il suo stupratore, Stephen Bonnet.Grey, su sua richiesta, l'accompagna alla prigione dove Bonnet attende la condanna a morte e la ragazza lo affronta con coraggio e determinazione, mostrandogli anche il suo pancione. In un attimo di redenzione, Bonnet le dona una gemma preziosa per il mantenimento del bambino.Nel frattempo, giungono alla prigione anche Fergus e i suoi amici che hanno organizzato il piano per liberare Murtagh, anch'esso prigioniero in una cella. Forte e determinato come Jamie, Fergus mette a tacere Grey e libera l'amico; poi, fanno saltare tutto in aria per creare un diversivo e fuggire. Grey mente ...