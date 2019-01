Molestie a due operatrici del centro di accoglienza | scattano le manette

Molestie su due bambine : maestro delle elementari confessa : L'uomo, insegnante di sostegno in una scuola della Valsabbia, era stato arrestato lo scorso novembre

Papa Francesco ha rimosso dai suoi consiglieri stretti due cardinali coinvolti in casi di Molestie sessuali : Il Vaticano ha annunciato che a ottobre Papa Francesco aveva rimosso dal suo circolo di nove consiglieri stretti, conosciuto come C-9, due membri accusati di essere stati coinvolti in passato nei casi di molestie di bambini. Si tratta del cileno