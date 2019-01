Lazio-Juventus 1-2. E si porta a più undici sul Napoli

ilnapolista

(Di domenica 27 gennaio 2019) Rigore decisivo di Cristiano Ronaldo Se l’è vista brutta la. Alla fine, però, è riuscita a raddrizzare una partita che sembrava compromessa. E ha vinto 2-1 con una rimonta negli ultimi venti minuti. Dopo essere stata vicina alla prima sconfitta in campionato, lal’ha risolta grazie alla panchina. Allegri ha messo forze fresche: Bernardeschi per Matuidi, Cancelo per Douglas Costa. Il portoghese è stato decisivo. Prima ha segnato il gol del pareggio, su assist proprio di Bernardeschi. Poi ha provocato il rigore – fallo di Lulic su di lui – che a tre minuti dalla fine è stato trasformato da Cristiano Ronaldo. Cancelo ha anche trovato il modo per divorarsi il gol del 3-1. È la diciannovesima vittoria dellain ventuno partite, le altre due sono finite in parità.Lava quindi a piùsul: 59 vs 48.È stato per oltre ...