La resurrezione di Djokovic

agi

(Di domenica 27 gennaio 2019) Il tennis è specializzato in resurrezioni. Ma quella di Novakpasserà alla storia, con la doppia sottolineatura d'autore: settimo trionfo-record agli Australian Open (quindicesimo Major, a due tacche da Nadal, a cinque dal primatista Roger Federer), nella finale perfetta – 6-3 6-2 6-3 – contro Rafa Nadal.Una sottolineatura che lo lancia all'assalto del Grande Slam, cioè il successo nei quattro maggiori tornei in un solo anno, a maggio, il Roland Garros sulla terra di Parigi, a luglio, Wimbledon sull'erba di Londra, a settembre, gli Us Open sul cemento di New York.Il campione di gomma Come ha fatto il 31enne serbo, il campione di gomma, a risalire, a un anno dall'operazione chirurgica al gomito, quando appena sette mesi fa sembrava definitivamente svuotato del suo sacro fuoco, proprio nel torneo francese, dove nel 2016 aveva sfatato il tabù terra rossa, ...