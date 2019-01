Gruppo di estrema destra tenta di entrare ad Auschwitz 1943 | i giorni di una tregua

Un Gruppo ellenico di estrema sinistra ha rivendicato l'attentato a sede tv greca : Il gruppo dei Combattenti per il Popolo ha pubblicato un messaggio in cui si assume la responsabilità del l'attentato e accusa il mondo dell'informazione ellenico di promuovere il capitalismo

Club Basket Frascati (Under 16 Ecc.) - Giammò : «Questo è un Gruppo estremamente promettente» : Roma – Non solo prime squadre. Da tempo il Club Basket Frascati cura con minuzia di particolari il suo settore giovanile e anche quest’anno ci sono diversi gruppi che promettono davvero bene sia per ciò che concerne i risultati nelle loro categorie, sia soprattutto per la crescita in ottica futura di molti ragazzi. E’ il caso dell’Under 16, unica squadra del Club tuscolano a disputare il campionato di Eccellenza: il gruppo è stato affidato ...