Francia | Macron | Critiche Salvini e Di Maio non hanno alcun interesse

Lo scontro Italia-Francia - è l'ora delle colombe Conte e Moavero. Ma anche Salvini attacca Macron : Il presidente del Consiglio E il ministro degli Esteri tentano la mediazione, dopo le parole di fuoco di Di Maio e Di Battista sul neocolonialismo di Parigi. Conte in una nota scrive che affrontare ...

Conte prova a ricucire con la Francia : «Amicizia salda a dispetto del dibattito» Salvini : «Non prendo lezioni da Macron» : Il premier interviene dopo le parole di Di Maio e Salvini sulle responsabilità di Parigi nella crisi dei migranti: «Legittimo interrogarsi su efficacia politiche globali»

Dopo Di Maio anche Salvini attacca la Francia : 'Nessuna lezione da Macron' : Di Maio e Salvini insieme contro Macron, in particolare sulle politiche economiche e di migrazione della Francia. Ogni occasione è buona per accusarsi a vicenda, le parole di Di Maio sulla "colonizzazione" francese in Africa hanno addirittura portato l'Eliseo a convocare l'ambasciatore italiano a Parigi. Salvini si accoda al collega grillino e dichiara: "Nessuna lezione da Macron". I due vicepremier contro Macron Di Maio resta sulla sua ...

Crisi Italia-Francia - Matteo Salvini : “No a lezioni da Macron - sottrae ricchezza all’Africa” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini questa mattina, intervenendo a Mattino 5, ha dato ragione all'alleato di governo Luigi Di Maio, che ha aperto lo scontro con il presidente Macron: "Il problema dei migranti ha tante cause, c'è chi in Africa sottrae ricchezza a quei popoli e a quel continente e la Francia è tra questi. L'Italia no".Continua a leggere

Caso Di Maio - strappo con la Francia : accuse di colonialismo - ira di Macron. Convocato ambasciatore italiano a Parigi : L'ambasciatrice d'Italia a Parigi, Teresa Castaldo, è stata convocata dal ministero degli Esteri francese in seguito alle ultime dichiarazioni del vicepremier Luigi Di Maio. Lo...

Di Maio sfida la Francia e Macron : “gli immigrati ve li portiamo a Marsiglia - servono sanzioni alla Francia” : Di Maio non ci sta e lancia la sfida alla Francia Potrebbe diventare un caso politico nelle prossime ore, le dichiarazioni contro la Francia sulla questione migranti sta andando velocissima verso un possibile scontro diplomatico. Ieri già Alessandro Di Battista accennava il problema della colonizzazione africana (Clicca qui per vedere il video di Di Battista sulla questione), ma non solo Di Battista anche Giorgia Meloni è intervenuta duramente ...

Perché anche il M5s ha scelto di dichiarare "guerra" alla Francia di Macron - e sta usando il franco CFA - : Se la Francia non avesse le colonie africane sarebbe la 15esima forza economia mondiale. Invece è tra le prime grazie a quello che sta combinando in Africa". Per questo "la Ue dovrebbe sanzionare la ...

Francia - Macron convoca l'ambasciatrice d'Italia : irritazione per le accuse di Di Maio e Di Battista : Gli attacchi da parte di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista contro la Francia hanno scatenato l'irritazione di Parigi che ha deciso di convocare l'ambasciatrice d'Italia, Teresa Castaldo, al ministero degli Esteri per chiarimenti. Da ormai due giorni sia il vicepremier grillino che l'ex parlamen

Video - la Francia sfrutta i bambini africani per l’oro - Giorgia Meloni sbugiarda la Francia e Macron : A Non è l’arena di Massimo Giletti, Giorgia Meloni sbugiarda Emmanuel Macron e la Francia “Vedete questo bambino? L’oro che tira fuori da un cunicolo in Burkina Fasofinisce nelle casse dello Stato francese”. Giorgia Meloni, ospite di Massimo Giletti a Non è l’arena, su La7, denuncia la vergogna di Emmanuel Macron e della Francia che da veri colonialisti sfruttano i bambini per arricchirsi. La leader di Fratelli ...

Francia - fermato ex consigliere di Macron Benalla : indagato per l’uso dei passaporti diplomatici dopo il licenziamento : Alexandre Benalla è stato posto in stato di fermo nel quadro dell’inchiesta sui passaporti diplomatici, di cui era titolare, aperta dalla giustizia francese. L’inchiesta è stata estesa ieri ad altri capi d’accusa, come il falso e l’ottenimento illegale di un documento amministrativo. Il consigliere dell’Eliseo che ha messo nei guai Emmanuel Macron dopo essere stato colto da una telecamera mentre picchiava uno studente durante una manifestazione, ...

