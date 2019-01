Di Francesco | ' Ci manca continuità | divento matto'

Francesco CIARAVOLO - MANCATO SPOSO : OMICIDIO?/ Salemi - corpo carbonizzato forse legato in auto - Pomeriggio 5 - : FRANCESCO CIARAVOLO, ipotesi omicidio: il caso a Pomeriggio 5. Il corpo carbonizzato trovato in auto avrebbe le mani legate sul volante: giallo su corda.

Francesco Chiofalo - mancano pochi giorni all'operazione al cervello : 'La paura è tanta' : Solo due settimane fa Francesco Chiofalo tramite i social aveva annunciato di avere un brutto tumore al cervello, aggiungendo che si sarebbe dovuto sottoporre ad un delicatissimo intervento chirurgico subito dopo le festività natalizie. Ieri su Instagram il giovane 29enne ha voluto postare una immagine che lo ritrae all'interno dell'ospedale e rendere partecipi i follower di ciò a cui sta andando incontro. Tra pochissimi giorni verrà sottoposto ...

'Preghiamo per le famiglie in cui manca pace e armonia' - Papa Francesco - : Roma, 30 dic., askanews, - 'Preghiamo per tutte le famiglie del mondo, specialmente quelle in cui, per vari motivi, mancano la pace e l'armonia. E le affidiamo alla protezione della Santa Famiglia di ...

Papa Francesco : preghiamo per famiglie in cui manca pace e armonia : Roma, 30 dic., askanews, - 'preghiamo per tutte le famiglie del mondo, specialmente quelle in cui, per vari motivi, mancano la pace e l'armonia. E le affidiamo alla protezione della Santa Famiglia di Nazareth'. Sono stati lo stupore e l'angoscia i due elementi sui ...

Roma-Sassuolo - Di Francesco : “Non è mai mancato il sostegno della Società” : ROMA SASSUOLO DI Francesco – Al termine del match vinto all’Olimpico di Roma contro il Sassuolo l’allenatore dei giallorossi ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky. Ecco cosa ha detto -> Leggi anche Pagelle Roma-Sassuolo 3-1: highlights e tabellino del match Roma Sassuolo Di Francesco commenta il match “A livello tecnico è stata una delle […] L'articolo Roma-Sassuolo, Di Francesco: “Non è ...

Juve-Roma - Di Francesco : “siamo mancati nelle scelte finali” : Sconfitta della Roma nella gara di campionato contro la Juventus, partita coraggiosa della squadra di Di Francesco, ecco le dichiarazioni dell’allenatore ai microfoni di DAZN: “ci sta di giocare meglio un tempo e un altro no. Diciamo che la squadra viveva un po’ delle paure delle partite precedenti e delle poche sicurezze, nel secondo tempo si è lasciata andare e ha accettato più duelli, come volevo inizialmente. Siamo ...

Plzen-Roma - Di Francesco : “Siamo mancati in fase difensiva - prestazione deludente” : Al termine della gara persa dalla Roma col Plzen, nell’ultimo turno della fase a gironi di Champions League, Di Francesco ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Questa l’analisi del tecnico giallorosso: “Siamo partiti bene con un buon possesso e gestione, ma ogni volta che sono ripartiti ci hanno messi in difficoltà, una squadra come la Roma non se lo può permettere”. La difesa stasera ha sbandato paurosamente, ...

Mara Venier : 'A Domenica In la mia rivincita - ora manca solo Papa Francesco' : Quello di Mara Venier in Rai è stato un grande ritorno: da quando la conduttrice è tornata alla guida di Domenica In , il varietà Domenicale di RaiUno ha vissuto una vera e propria rinascita. Per ...

Mara Venier : «A Domenica In la mia rivincita - ora manca solo Papa Francesco» : Quello di Mara Venier in Rai è stato un grande ritorno: da quando la conduttrice è tornata alla guida di Domenica In , il varietà Domenicale di RaiUno ha vissuto una vera e propria rinascita. Per ...

Mara Venier : "Nel mio salotto? Manca Papa Francesco" : Mara Venier si è raccontata in un'intervista esclusiva di Famiglia Cristiana . E mentre Domenica In è un gran successo in termini di ascolti, nella lunga intervista si descrive servendosi del passato, ...

Grande Fratello Vip - Giulia scrive una dedica a Francesco Monte : 'Mi manca il mio Francy' : Nuovo appuntamento con le notizie sul Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Ilary Blasi che lunedì 10 dicembre andrà in onda con l'attesissima finale. Le ultime novità si soffermano su Giulia Salemi, indubbiamente una delle gieffine più chiacchierate di questa terza edizione. La ragazza, infatti, ha voluto scrivere un messaggio per Francesco Monte sui social, mentre ci sarebbe aria di tensione con la madre Fariba come rivelato a ...

Roma - Di Francesco infuriato : “Non siamo una grande squadra - manca la voglia di vincere” : Al termine della partita persa al “Friuli” contro l’Udinese, l’allenatore della Roma Eusebio di Francesco si è presentato ai microfoni di Sky Sport per analizzare la sconfitta: “È venuta a mancare la voglia di vincere. Non possiamo permetterci di tenere in mano la partita per un’ora, non segnare e prendere gol da una rimessa laterale a 40 metri. Dal punto di vista del gioco la squadra ha fatto bene, ...

Roma - gravi dichiarazioni di Di Francesco : “è mancata la voglia di vincere” : Roma, Eusebio Di Francesco ha parlato di mancanza di voglia di vincere, un qualcosa che a questo livello sembra davvero incredibile “E’ venuta a mancare la voglia di vincere, non possiamo permetterci di dominare per un’ora per poi non segnare e incassare un gol da una rimessa laterale da 40 metri”. E’ il commento del tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, dopo la sconfitta per 1-0 contro l’Udinese ...

Roma - Di Francesco : 'Ci manca sempre la voglia - facciamo errori banali. Il Real? Contava oggi' : Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha parlato a Sky Sport la sconfitta per 1-0 in casa dell'Udinese: Come si spiega questa sconfitta? È mancata la fame? 'Sì, è venuta a mancare la voglia di vincere. Non possiamo permetterci di tenere in mano la partita ...