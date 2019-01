Bologna | Pippo Inzaghi ai saluti | Saputo ha deciso per l’esonero | scelto il sostituto

Pippo Inzaghi verso l'esonero dopo Bologna-Frosinone : contatti con Mihajlovic : La spinta che doveva arrivare dal mercato non c'è stata e il Bologna ha iniziato il 2019 come aveva concluso il 2018: senza vincere. Un punto in due partite contro Spal e Frosinone, frutto di un ...

Juve - tridente inedito Dybala-Kean-Ronaldo per battere il Bologna di SuperPippo Inzaghi : L'attacco del passato, del presente e del futuro si mischiano in questo Bologna-Juve che stasera regala il pass per i quarti di finale della Coppa Italia, trofeo che i bianconeri dominano dal 2014/15 ...

Corri Bologna : altri tre per Pippo : Bologna - Alla rosa del Bologna mancano ancora tre giocatori, e ci riferiamo all'esterno destro o sinistro di centrocampo, di un difensore e di un altro centrocampista. Precisamente un centrale ...

Il Bologna perde a Napoli : le ultime sulla panchina di Pippo Inzaghi : Il Bologna di Pippo Inzaghi ha perso per 3-2 in casa del Napoli del suo mentore Carletto Ancelotti: la panchina traballa La panchina di Pippo Inzaghi continua a traballare, ma oggi a Napoli si è visto un grande Bologna. La squadra di Inzaghi ha infatti giocato la sua miglior partita, perdendo 3-2 contro un grande avversario. Il Bologna è parso in crescita, una squadra viva e ricca di voglia di salvarsi. La quota salvezza sembra abbassarsi ...

Napoli-Bologna - Ancelotti contro Inzaghi : Pippo si gioca la panchina contro 'papà' Carletto : I casi della vita, non si possono definire in altra maniera, né tentare di spiegarli dando loro un senso. Dopo lo scontro fratricida con Simone, dal quale è uscito con la panchina a pezzi, Pippo ...

Bologna-Lazio - Simone Inzaghi : 'Contro Pippo sarà una sfida particolare. Da valutare Immobile e Milinkovic' : Contro il Cagliari la Lazio ha ritrovato la vittoria in campionato dopo quasi 50 giorni, riprendendosi il quarto posto in classifica grazie al sorpasso sul Milan. Ora la trasferta di Bologna per il ...

Bologna-Lazio - gara particolare per Simone Inzaghi : “emozionante sfidare Pippo. Immobile? Dovrò parlarci” : L’allenatore della Lazio ha parlato della sfida con il fratello, soffermandosi poi sulle condizioni di Immobile Sfida alquanto particolare quella che attende la famiglia Inzaghi, con Pippo e Simone che si affronteranno al Dall’Ara nel boxing day di Serie A. LaPresse/Fabrizio Corradetti Bologna-Lazio li metterà uno contro l’altro per novanta minuti, un arco temporale nel corso del quale entrambi faranno di tutto per ...

Bologna-Milan - la partita di Pippo Inzaghi : 14 anni rossoneri in 40 foto - da Atene alla panchina : Oggi SuperPippo sfiderà il suo passato rossonero per la prima volta. La sua situazione è in bilico, una vittoria potrebbe toglierlo dai guai. E il destino ha voluto che davanti a lui ci sia proprio il ...

Bologna - Pippo Inzaghi si sfoga : "Via dalle palle chi gufa" : Pippo Inzaghi ha incassato la fiducia del presidente Saputo, ma contro il MIlan sa di giocarsi molto del suo futuro sulla panchina del Bologna. L'allenatore dei rossoblù si è sfogato su Instagram: "Ne ...

Esonero Inzaghi - il Bologna lo tiene ma Seedorf punge Pippo : Esonero Inzaghi, PER ORA FIDUCIA CONFERMATA- La seconda esperienza in Serie A di Pippo Inzaghi non sta certo andando nel verso giusto. Il Bologna è fermo al terzultimo posto, distante 2 punti dalla salvezza solo perché, davanti a lei, tutte corrono con il freno a mano tirato. 11 punti in 15 gare è un bottino […] L'articolo Esonero Inzaghi, il Bologna lo tiene ma Seedorf punge Pippo proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale ...

Bologna - avanti con Pippo Inzaghi : nessun esonero dopo il ko di Empoli. E lui è sicuro : 'Ci salveremo' : Inzaghi: "Serve più cattiveria, ma ci salveremo" E al termine della gara di Empoli Pippo Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Tanta amarezza per l'allenatore del Bologna, che si è ...

Bologna - avanti con Pippo Inzaghi : nessun esonero dopo il ko di Empoli : Filippo Inzagh i e il Bologna , avanti insieme. Nonostante la sconfitta arrivata nella delicata sfida della 15giornata di Serie A contro l'Empoli, la società rossoblù ha deciso di rinnovare la fiducia ...

Empoli-Bologna 2-1 : i toscani inguaiano Pippo Inzaghi : EMPOLI - Punti pesantissimi per l'Empoli, che scappa dalla zona retrocessione e fa sprofondare Inzaghi e il Bologna nell'incubo. Sempre più giù i rossoblù, che perdono anche la gara della vita subendo ...

Sampdoria-Bologna 4-1 : Quagliarella affonda Pippo Inzaghi : La Sampdoria ha battuto 4-1 il Bologna nel terzo anticipo della 14.ma giornata di Serie A . I blucerchiati, che in campionato non vincevano da cinque turni, si sono affidati alle giocate degli uomini ...