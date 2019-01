Ancora tragedie | ancora bambini | picchiato a morte a 7 anni | ricoverata la sorellina

meteoweb.eu

(Di domenica 27 gennaio 2019) Un bambino di 7è stato trovato morto in un’abitazione a Cardito nel napoletano. Ferita ladi 8in codice rosso all’ospedale Santobono di Napoli. La piccola non è in pericolo di vita. Illesa un’altradi 4. La polizia, fa sapere la Questura di Napoli, è intervenuta dopo una segnalazione di una lite in famiglia arrivata ai carabinieri ma la dinamica dei fatti èda accertare. In casa c’erano la madre deie il suo compagno. Entrambi vengono ascoltati dagli inquirenti. Nell’abitazione, oltre al bimbo ritrovato morto e allaferita, i poliziotti hanno trovato un’altra bambina di 4, illesa, la madre dei tree il compagno di quest’ultima“Una violenta lite familiare sarebbe all’origine delladi un bambino e del ferimento dellaa Cardito in ...