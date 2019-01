Stop a birre e vini europei La Brexit dura del re dei pub

ilgiornale

(Di sabato 26 gennaio 2019) L'aveva promesso e l'ha fatto. Via tutti ie leeuropee dai suoi pub, 900 locali tra Regno Unito e Repubblica d'Irlanda. Lasembra ancora in alto mare ma lui, sostenitore convinto e della primissima ora dell'addio all'Unione europea, ai suoi clienti sta già dando un assaggio di quel che sarà. E il futuro ha il gusto del luppolo prodotto in Gran Bretagna e deistatunitensi, cileni, australiani e made in Britain, ora che le cantine inglesi stanno vivendo un "rinascimento". Bye-bye a quelli provenienti dall'Unione europea. È una scelta drastica ma non sorprendente quella di Tim Martin, fondatore e presidente di JD Wetherspoon, arcinota catena di pub nata nel '79 e quotata alla Borsa di Londra, tra le prime 250 dell'indice principale, l'Ftse, con un fatturato di 1,6 miliardi di sterline e 37mila dipendenti. Già lo scorso luglio la decisione di sostituire lo Champagne ...