Sofia Goggia torna e stupisce

Sci alpino - Sofia Goggia centra subito il bersaglio : 23° podio in Coppa del Mondo - che superG a Garmisch : Sofia Goggia ha conquistato il 23esimo podio in carriera nella Coppa del Mondo di sci alpino, oggi la bergamasca è rientrata in gara dopo l’infortunio che l’aveva costretta a saltare la prima parte di stagione e ha subito fatto centro: magnifico secondo posto nel superG di Garmisch, battuta solo dall’austriaca Nicole Schmidhofer. La nostra portacolori si è lasciata alle spalle l’infortunio, questa è un’ottima base ...

Sci alpino – Sofia Goggia immensa a Garmisch! L’azzurra subito a podio al suo rientro in gara : Goggia, rientro stellare: subito podio, a Garmisch è seconda nel SuperG. Brignone quarta Un ritorno stellare. L’ultima volta che Sofia Goggia era scesa in pista aveva vinto: era il 15 marzo 2018 e la bergamasca trionfava nel superG di Are dopo aver già conquistato la coppa di specialità in discesa. A distanza di oltre dieci mesi, l’azzurra è seconda, ancora in superG, perché a Garmisch, nel giorno del suo debutto stagionale ...

Sci alpino - SuperG Garmisch 2019 : Sofia Goggia FENOMENO VERO! Torna ed è subito sul podio! 4a Brignone : Cara Sofia Goggia, quanto ci sei mancata! La fuoriclasse bergamasca è Tornata in Coppa del Mondo di sci alpino facendo subito centro nel SuperG di Garmisch (Germania), conquistando un secondo posto assolutamente straordinario. La campionessa olimpica di discesa rientrava infatti in gara a più di tre mesi dalla frattura al malleolo patita nel mese di ottobre. Un’atleta normale avrebbe faticato a ritrovare subito le giuste sensazioni dopo ...

Sci alpino – Sofia Goggia al suo primo SuperG stagionale - la dolce lettera dell’azzurra : “Sofi - promettimi una cosa” : Sofia Goggia si scrive una lettera speciale prima del suo primo SuperG stagionale di Coppa del Mondo Sofia Goggia è tornata: la campionessa italiana di sci dopo un lungo stop causato un infortunio procuratosi in allenamento prima dell’inizio della Coppa del mondo, ha rimesso gli sci ai piedi per la sua prima gara ufficiale, a Garmisch. Prima di prepararsi al suo primo SuperG della stagione e di vivere emozioni speciali al cancelletto ...

Sci alpino - Sofia Goggia torna in pista per il SuperG di Garmisch : l’azzurra partirà con il numero sei : A Garmisch il debutto stagionale di Sofia Goggia in Coppa del mondo: sarà al via con il numero 6 nel SuperG. In pista altre otto azzurre, la prima sarà Elena Curtoni A Garmisch si va in pista alle 10 (diretta tv su Raisport ed Eurosport) per il quinto SuperG della stagione. Grande attesa per il debutto stagionale in Coppa del mondo di Sofia Goggia che, dopo la frattura al malleolo peroneale destro rimediata ad ottobre, è rientrata proprio ...