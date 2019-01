Salvini durissimo su Higuain | “un mercenario”

Matteo Salvini - durissimo attacco del Consiglio d'Europa : 'Atteggiamenti razzisti'. La Lega si infuria : Nella relazione su cui si basa il rapporto si esprime anche preoccupazione per la politica di chiusura dei porti agli immigrati. Il documento ha fatto infuriare i parlamentari della Lega che fanno ...

Matteo Salvini - durissimo attacco del Consiglio d'Europa : "Atteggiamenti razzisti". La Lega si infuria : E' un attacco diretto contro Matteo Salvini quello dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa che afferma nero su bianco nel Rapporto di monitoraggio sull'Italia votato a Strasburgo di rimanere "preoccupata dall'aumento degli atteggiamenti razzisti, della xenofobia e delle posizioni anti rom

“Ecco che è”. Baglioni durissimo contro Salvini. Arriva la risposta del ministro : “Siamo un po’ alla farsa. Non si può risolvere il problema di milioni di persone in movimento bloccando lo sbarco di 15 persone. O dicendo: due li prendi tu e cinque io”. Così Claudio Baglioni durante la presentazione del festival di Sanremo sulla questione migranti e Sea Watch. “Credo che le misure messe in campo dal governo non siano all’altezza. Non lo sono state neanche quelle precedenti ma ora il problema è più ...

Giorgia Meloni - durissimo appello a Matteo Salvini : "Basta farsi prendere in giro - scarica il M5s" : Un durissimo, e netto, appello di Giorgia Meloni a Matteo Salvini. appello che piove su Facebook dopo la risoluzione dei casi Sea Watch e Sea Eye, con lo sbarco a Malta e l'Italia comunque costretta a prendere la sua fetta di migranti. Soluzione firmata da Giuseppe Conte e contro la quale lo stesso

Sassi contro un pullman di tifosi del Torino - Salvini durissimo : “mandiamo in galera questi deficienti” : Il ministro dell’Interno ha condannato duramente il vile attacco subito dai tifosi del Torino in viaggio verso Roma per la gara con la Lazio Un pullman che trasportava un gruppo di tifosi del Torino a Roma per la partita contro la Lazio è stato oggetto di una sassaiola sull’autostrada A/1, nell’area di servizio Chianti Sud. Dura la condanna del ministro dell’Interno Matteo Salvini: “cominciamo col tenere in ...

Ululati contro Koulibaly - de Magistris durissimo contro Salvini : “razzismo di stato” : Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha duramente attaccato il ministro dell’Interno Matteo Salvini dopo il caso Koulibaly “Poteva mai essere sospesa la partita Inter-Napoli in un Paese che vive sempre più di razzismo di Stato e che vede nel Governo un ministro dell’Interno che dovrebbe garantire la sicurezza negli stadi ma che cantava qualche anno fa cori razzisti contro i napoletani?“. A chiederlo, in un tweet, ...

Milan - tifosi furiosi dopo il ko con la Fiorentina : Salvini durissimo sui social : “ma come si fa…” : Il vicepremier ha commentato con un tweet polemico la sconfitta subita dal Milan contro la Fiorentina a San Siro “Altra sconfitta del Milan, taccio che è meglio…Ma come si fa??“. Lo scrive il vicepremier e tifoso rossonero Matteo Salvini su Twitter dopo il k.o. della squadra di Gattuso a San Siro contro la Fiorentina. Una sconfitta amarissima per i rossoneri, che proseguono nel proprio periodo negativo, reso ancora più ...

Salvini durissimo con Confindustria : 'È stata zitta per anni - ora ci lasci lavorare' : "Quando gli italiani, gli imprenditori e gli artigiani venivano massacrati, qualcuno è stato zitto per anni. Ora ci lascino lavorare". Queste le ferme parole del Ministro dell'Interno Matteo Salvini nei confronti di Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria che ieri, a Torino, aveva criticato l'operato del governo Conte. Immediata la risposta degli industriali: "Salvini vive in un altro Paese, noi cerchiamo di fare il bene dell'Italia", ha ...

Milan - durissimo botta e risposta Gattuso-Salvini : l'allenatore rossonero zittisce il vicepremier : A lui dico di pensare alla politica perché con tutti i problemi che abbiamo nel nostro Paese, se il vicepremier parla di calcio significa che siamo messi male. Questo è un Paese incredibile, Salvini ...