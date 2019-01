Nord America | lobo del vortice polare verso Canada e Stati Uniti | in arrivo temperature

Clima : dall’Antartide al Nord America - i ghiacciai si sciolgono sempre più rapidamente : I ghiacciai si stanno sciogliendo sempre più velocemente in Antartide ma anche nelle aree settentrionali del pianeta. Come ormai ben noto, le riserve di ghiaccio dell’Antartide si stanno sciogliendo a causa del riscaldamento globale: secondo un recente studio pubblicato sulla rivista “Proceedings of the National Academy of Science”, dal 1979 a oggi il livello degli oceani si è innalzato di 1,4 centimetri a causa dello scioglimento ...

Volkswagen Group - a Chattanooga la produzione delle auto elettriche per il Nord America : DETROIT - Volkswagen ha annunciato che in futuro la fabbrica di Chattanooga, in Tennessee, produrrà una nuova generazione di auto elettriche basate sulla piattaforma modulare elettrica MEB per...

John DePass - il campione di culturismo Nordamericano fa discutere : per guarire da un dolore cronico segue una dieta a base di urina : Si chiama John DePass ha 46 anni ed è un famosissimo culturista canadese. Ex campione e preparatore atletico con un curriculum, nella sua categoria, degno di nota: dalla partecipazione al concorso di Mister Universo alla vittoria del Campionato di culturismo dei pesi medi in Nordamerica. Negli ultimi giorni si discute molto del palestrato signore, non per meriti sportivi ma perché afferma di aver vinto un dolore cronico di cui era vittima grazie ...

Toyota richiama 1 - 7 milioni di auto in Nord America per airbag difettosi : Toyota ha annunciato il richiamo di altri 1,7 milioni di veicoli in Nord America per sostituire gli airbag Takata difettosi che hanno comportato la morte di circa 20 persone nel mondo. Per la casa ...

Gli Stati Uniti si stanno preparando per un completo ritiro dal Nord-est della Siria - dice la stampa americana : Il Wall Street Journal ha scritto che gli Stati Uniti si starebbero preparando a ritirare tutti i loro soldati dal nord-est della Siria, dove negli ultimi anni l’esercito statunitense ha appoggiato la guerra della coalizione di curdi e arabi contro

Scoperto un diamante di 552 carati : si tratta del più grande di sempre scoperto in Nord-America : ' Un diamante di queste dimensioni è completamente inaspettato, da ritrovare, ndr, in questa parte del mondo e segna una vera pietra miliare per l'estrazione di diamanti nel Nord America ', hanno ...

Auto - Mike Manley sceglie il responsabile FCA in Nord America : il nuovo top manager strappato ad… Amazon : L’amministratore delegato di FCA ha scelto Mark Stewart come nuovo responsabile del gruppo in Nord America Novità in casa FCA, l’amministratore delegato Mike Manley ha infatti scelto Mark Stewart per ricoprire il ruolo di responsabile del gruppo in Nord America. Il nuovo top manager, con un passato in Amazon, è stato annunciato all’interno di una lettera inviata da Manley ai dipendenti di tutto il mondo, all’interno ...

Fca - Marc Stewart capo per Nord America : Il team nominato a inizio ottobre "sta lavorando a pieno ritmo in tutto il mondo - spiega Manley - per tradurre in realtà gli impegni che ci siamo assunti con il piano per i prossimi cinque anni.

Fca - Marc Stewart capo per Nord America : Il team nominato a inizio ottobre "sta lavorando a pieno ritmo in tutto il mondo spiega Manley per tradurre in realtà gli impegni che ci siamo assunti con il piano per i prossimi cinque anni.Queste ...

Fca - Marc Stewart capo per Nord America : 20.28 Mark Stewart è il nuovo responsabile del Nord America di Fca, Niel Golightly guiderà la comunicazione mondiale. Le nomine sono state annunciate dall'Ad Mike Manley in una lettera a tutti i dipendenti del mondo. Il team nominato a inizio ottobre "sta lavorando a pieno ritmo in tutto il mondo - spiega Manley - per tradurre in realtà gli impegni che ci siamo assunti con il piano per i prossimi cinque anni.Queste nuove nomine aiuteranno ...

Nord America - Fca +17% a novembre - Alfa Romeo vola a +36% : Il mercato statunitense resta ricco di notizie positive per Fca, che a novembre registra una sfilza di numeri lusinghieri. A livello di gruppo, Fca ha visto le vendite crescere del 17%, superando le 180.000 immatricolazioni complessive. Il dato è molto positivo anche alla luce di quanto fatto registrare dagli altri due colossi Americani. General Motors, che sta avviando tagli draconiani alla sua capacità produttiva, a novembre è riuscita a ...

Slittino - cinque i convocati da Zöggeler per le due tappe di Coppa del Mondo junior in programma in Nord America : Felderer, Lukas Gufler, Hofer, Oberhofer e Nina Zöggeler: ecco i convocati per le tappe di Coppa del Mondo junior in Nord America Armin Zöggeler, direttore tecnico della Nazionale di Slittino artificiale, ha scelto gli atleti da portare in Nord America per le prime due tappe di Coppa del Mondo junior. Tra i convocati ci sono due uomini, Leon Felderer e Lukas Gufler, e tre donne, Verena Hofer, Marion Oberhofer e Nina Zöggeler: tutti hanno ...

GM - nel 2019 chiuderà 5 fabbriche in Nord America. E Trump si arrabbia : “Razionalizzazione”: significa rendere razionale, far diventare più rispondente a criteri di funzionalità o di efficienza. In gergo industriale, invece, questo termine è diventato un modo garbato di parlare di licenziamenti: saranno oltre 8 mila quelli che si appresta a fare la General Motors, indicati nero su bianco nel nuovo piano industriale dell’azienda. Giù dalla rupe anche cinque fabbriche Nordamericane di auto e motori, che saranno ...

General Motors - In Nord America chiude cinque fabbriche : La General Motors vara il suo primo piano di ristrutturazione da quando è uscita nel 2009 dall'amministrazione controllata regolata dal Chapter 11 della Legge Fallimentare statunitense. Il gruppo ha infatti deciso di tagliare più di 8 mila posti di lavoro, di chiudere già nel 2019 cinque fabbriche di auto e motori e di tagliare la produzione di diversi modelli.Un piano lacrime e sangue. Il gruppo guidato da Mary Barra ha legato le sue decisioni ...