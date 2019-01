Inter-Milan | si infiamma il derby di mercato per un attaccante

Inter - ecco come fare lo sgarbo al Milan - : Il calciomercato di gennaio è nella sua ultima fase e l'unica squadra che ha fatto movimenti significativi è stata il Milan. Dietro però c'è l'altra squadra di Milano, l'Inter, che pur muovendosi per ...

Carrasco Inter - i nerazzurri sull’obiettivo del Milan per il dopo Candreva : Carrasco Inter – Chiusi i colpi Paquetá e Piatek, ora per il Milan è la volta del terzo grande acquisto di questo gennaio con Yannick Ferreira Carrasco? Forse, ma di certo non sarà una formalità. Infatti, come se non bastassero i problemi legati al cartellino dell’esterno offensivo, di proprietà di un club cinese, il Dalian […] L'articolo Carrasco Inter, i nerazzurri sull’obiettivo del Milan per il dopo Candreva proviene ...

Calciomercato Inter - si profila una cessione di Candreva : il possibile sostituto è un obiettivo del Milan : Nel caso in cui Candreva decidesse di togliere il disturbo, l’Inter si getterebbe a capofitto su un giocatore seguito dal Milan Antonio Candreva può lasciare l’Inter, le parole del suo agente Pastorello hanno sottolineato la possibilità di un addio improbabile fino a qualche mese fa. Il poco minutaggio concessogli da Spalletti però potrebbe cambiare le carte in tavola, spingendo l’Inter ad andare a caccia di un ...

Calciomercato Milan - Zapata : l’Inter prova lo scippo a zero? : Calciomercato Milan – Questi sono giorni molto intensi per il direttore generale del club rossonero, Leonardo. L’alto dirigente della società meneghina infatti è alle prese soprattutto con gli acquisti necessari a far compiere il salto di qualità alla squadra allenata da Gennaro Gattuso e così raggiungere la zona Champions, obiettivo dichiarato dal Milan per questa […] L'articolo Calciomercato Milan, Zapata: l’Inter prova ...

Sala : “Inter e Milan decidano cosa fare su San Siro” : "Ogni esigenza che le squadre possono avere per lo stadio sarebbe meglio fosse chiarita oggi", ha commentato il sindaco di Milano sulla vicenda San Siro. L'articolo Sala: “Inter e Milan decidano cosa fare su San Siro” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio - Serie A 2019 : tante sfide Interessanti nella 21ma giornata. Riflettori puntati su Milan-Napoli - la Juventus affronta la Lazio : Sarà un fine settimana di grande Calcio visto che la 21ma giornata di Serie A offrirà tante sfide di alta classifica. I due big match di questo turno di campionato vedranno infatti impegnate in trasferta le prime due squadre in graduatoria. La prima in campo sarà il Napoli che sabato 26 alle 20.30 giocherà a San Siro contro il Milan. Una partita molto attesa visto che potrebbe rivelarsi per entrambe decisiva nel cammino stagionale. I rossoneri ...

Milan : l'Inter vuole Zapata - Halilovic e Laxalt ai saluti - idea Deulofeu (RUMORS) : Il calciomercato è nelle sue fasi più calde, mancano pochi giorni alla fine e ogni squadra sta cercando di mettere a posto gli ultimi tasselli al fine di poter arrivare agli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Per il Milan, in particolare, sarà fondamentale l'approdo alla prossima Champions League viste le due costosissime operazioni messe a segno dai dirigenti rossoneri con gli acquisti di Paquetà e Piatek. Ecco perchè il club rossonero ...

Clamoroso Inter : offerta a Zapata del Milan! : Secondo La Gazzetta dello Sport , a sorpresa c'è stata una mossa dell' Inter per il difensore Cristian Zapata . I nerazzurri stanno trattando con l'agente Ivan Cordoba, ex difensore nerazzurro, per il centrale colombiano a ...

Inter-Milan - a Milano nasce il nuovo derby del gol : La Gazzetta dello Sport apre un parallelo tra Icardi e Piatek, spiegando come a Milano stia per nascere una nuova sfida tra bomber. ' Icardi contro Piatek, dopo la partenza di Higuain, è il nuovo derby del gol di ...

Analisi fatturati : Juve fuori dalla top10. Cresce l'Inter - Roma davanti al Milan : Deloitte Touche Tohmatsu è un'azienda di servizi di consulenza e revisione, la prima nel mondo in termini di ricavi e numero di professionisti e come ogni anno ha stilato il report Football Money League 2019 che analizza ricavi e fatturati di tutti i top club d'Europa e le più importanti ...

Intervista a Pupo : al Memo di Milano il 25 gennaio in una serata imperdibile : Sono stato in questo bellissimo locale a vedere altri spettacoli e non vedo l'ora di suonarci. Lì si suona davvero dal vivo! Tra l'altro è una location dove hai già avuto modo di esibirti in ...

Piatek - ad un passo l'accordo Milan-Genoa. L'Inter rilancia per Barella : Piatek-Milan, ci siamo quasi. Il Genoa, rappresentato dal dg Perinetti e dall'ad Alessandro Zarbano, ha incontrato oggi pomeriggio a Milano il dt rossonero Leonardo, insieme all'agente nonché ...

Piatek al Milan - l'Intermediario è Giuffrida : ex della Buccino - flirtò anche con Belen : Giuffrida infatti può annoverare tra le sue vecchie fiamme diversi volti del mondo dello spettacolo: da Michela Coppa , ex ... a Cristina Buccino . Ma soprattutto pochi mesi fa si era parlato di lui ...