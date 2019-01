Genoa | accordo per Radovanovic

Milan-Genoa - accordo totale per Piatek : affare da 35 milioni di euro : Milan e Genoa hanno definito gli ultimi dettagli: Krzysztof Piatek è praticamente un giocatore rossonero, manca solo l'ufficialità per sancire la chiusura dell'affare. I due club hanno trovato un'...

Milan e Genoa verso accordo per Piatek : ANSA, - MilanO, 18 GEN - Si cerca ancora la quadra tra Milan e Genoa sul trasferimento di Krzysztof Piatek ma le parti sono sempre più vicine. Durante il vertice di oggi pomeriggio non è stata trovata ...

Piatek - ad un passo l'accordo Milan-Genoa. L'Inter rilancia per Barella : Piatek-Milan, ci siamo quasi. Il Genoa, rappresentato dal dg Perinetti e dall'ad Alessandro Zarbano, ha incontrato oggi pomeriggio a Milano il dt rossonero Leonardo, insieme all'agente nonché ...

Sturaro Genoa - lavori in corso con la Juventus ma ancora niente accordo : Sturaro Genoa – Stefano Sturaro si avvicina sempre di più al suo ritorno al Genoa. Dopo un inizio di stagione da incubo in prestito allo Sporting Lisbona senza riuscire a scendere mai in campo per via di un infortunio, il centrocampista italiano potrebbe ora finalmente iniziare a vedere la luce in fondo al tunnel. LEGGI […] L'articolo Sturaro Genoa, lavori in corso con la Juventus ma ancora niente accordo proviene da Serie A News ...

Calciomercato - accordo Juve-Genoa per Sturaro : è fatta per il “ritorno” a Marassi : Stefano Sturaro lascerà lo Sporting Clube de Portugal per rientrare in Italia, una breve tappa alla Juventus per poi essere girato al Genoa Stefano Sturaro si appresta a tornare al Genoa, dove probabilmente ha fatto vedere le cose migliori in carriera. L’esperienza del centrocampista allo Sporting Clube de Portugal non è andata affatto bene, anche a causa dei problemi fisici che hanno condizionato il calciatore. Dunque Sturaro ...