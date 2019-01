Fattura elettronica 2019 | codice destinatario | quando e a chi si comunica

Fatturazione elettronica 2019 : esclusi e obbligati - mappa dei profili : Fatturazione elettronica 2019: esclusi e obbligati, mappa dei profili mappa soggetti fattura elettronica 2019 La Fatturazione elettronica partirà dal 1° gennaio 2019, ma l’obbligo non sarà per tutti, anzi. All’orizzonte ci sono ancora diverse categorie di soggetti esclusi dall’obbligo. E una mappa di date da seguire che estenderà l’adempimento a tutti entro il 1° gennaio 2020. Con l’estensione del regime forfettario, comunque, aumenteranno i ...

Fattura elettronica - farla è obbligatorio - rifiutarsi o chiedere soldi è irregolare : La Fattura elettronica continua a sollevare problemi. I benzinai, per esempio, dal 1 gennaio sarebbero intenzionati a farla solo dietro pagamento con bonifico anticipato o assegno circolare. Ci ...

Fattura elettronica : dal 1 luglio servizio di consultazione per i consumatori : In attesa che venga pubblicata una Circolare esplicativa che contenga tutte le risposte ai mille quesiti che sorgono da parte di lavoratori autonomi, professionisti e clienti sulla Fattura elettronica l'Agenzia delle Entrate continua con la pubblicazione delle FAQ a chiarimento di diversi dubbi sorti in merito al nuovo obbligo in vigore dal 1 gennaio 2019. Gli ultimi aggiornamenti, pubblicati lo scorso 22 gennaio, riguardano in particolare i ...

Fattura elettronica 2019 : controlli Finanza in corso - i documenti a rischio : Fattura elettronica 2019: controlli Finanza in corso, i documenti a rischio controlli Fattura elettronica 2019 dalla Finanza Stando a quanto riporta Il Sole 24 Ore la Guardia di Finanza avrà un ruolo primario nei controlli sulle fatture elettroniche, avendo a disposizione le banche dati dell’Agenzia delle Entrate. Incrociando i dati ricavati dalle fatture digitali e utilizzando lo scambio dei dati internazionali, la Guardia di Finanza ...

Gli studi : avvio a ostacoli per la Fattura elettronica : Sei operatori su dieci hanno avuto problemi «frequenti» o «molto frequenti» con la fattura elettronica. La rilevazione del Sole 24 Ore scatta un’istantanea tra gli addetti ai lavori a poche settimane dal debutto. Di fatto, gli intoppi non si sono verificati «quasi mai» solo per il 6,5% degli oltre 500 lettori che hanno partecipato all’indagine...

Fattura richiesta dal cliente : deve essere elettronica? I chiarimenti delle Entrate : Mettiamo il caso che un privato cittadino entri in un negozio e faccia degli acquisti: ha necessità di avere Fattura. Il commerciante dovrà emetterla necessariamente in formato elettronico? E il cliente in questione è obbligato a comunicare al negoziante un indirizzo Pec per l’invio dell’E-Fattura? A questo quesito ha fornito chiarimenti l’Agenzia delle Entrate, pubblicato un’altra Faq, la numero 55 del 22 gennaio 2019. Proseguono quindi le fa e ...

Fattura elettronica a consumatori/ Agenzia delle Entrate fa chiarezza : 'Copia su carta è perfettamente valida' : Fattura elettronica a consumatori, l'Agenzia delle Entrate fa chiarezza: 'La copia su carta è perfettamente valida'. Nessun obbligo di dotarsi di PEC

Fattura elettronica pagata il 2019 emessa nel 2018 - quando va registrata? : Fattura elettronica pagata il 2019 emessa nel 2018, quando va registrata? Tra i dubbi più frequenti in merito alla Fattura elettronica, sul finire dello scorso anno ma anche a inizio anno nuovo, il più comune riguardava la tempistica. In particolare quella di ricezione della Fattura, ovviamente correlata alla data di emissione. Ad esempio, una Fattura elettronica pagata nel 2019 ma emessa nel 2018 come e quando va registrata? Una domanda ...

Fattura elettronica 2019 : termine invio o mancata consegna - cosa fare : Fattura elettronica 2019: termine invio o mancata consegna, cosa fare Dalla teoria alla pratica il passo è stato breve, seppur non esente da polemiche e discussioni. Dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore l’obbligo di Fattura elettronica, anche se non per tutti. E solo con la pratica emergono dei casi che possono far venire fuori dubbi e richieste di chiarimenti. A tal proposito, cosa fare in caso la Fattura non sia stata consegnata? E qual ...

La Fattura elettronica ha già messo in croce negozianti e aziende : Il governo Come ha spiegato Massimo Garavaglia, sottosegretario a Economia e Finanze intervistato da Alessandro Galimberti, firma del Sole24Ore e presidente dell'Ordine dei giornalisti della ...

Fattura elettronica 2019 : pagamento del bollo - ecco come fare : La rivoluzione della Fattura elettronica 2019 è cominciata. È una delle più grandi novità sul piano fiscale da inizio anno e riguarda tutti i soggetti chiamati all’emissione, invio e conservazione delle fatture. L’obbligo di gestire questo adempimento fiscale in modo del tutto digitale è entrato in vigore dallo scorso 1° gennaio 2019. È un obbligo ancora giovane, che può creare confusione tra gli addetti e difficoltà. Tra vari chiarimenti ...

Fattura elettronica 2019 : detrazioni fiscali Iva nulle senza acquirente : Fattura elettronica 2019: detrazioni fiscali Iva nulle senza acquirente detrazioni fiscali e acquirente Fattura elettronica Dal 1° gennaio scatterà l’obbligo di Fattura elettronica 2019 per i titolari di partita Iva, fatta eccezione per i lavoratori che operano nei regimi agevolati (forfettari e minimi). Tuttavia c’è grande timore da parte delle partite Iva e dei commercialisti, soprattutto per le tempistiche e i tecnicismi che riguardano la ...

Fattura elettronica 2019 per persone fisiche in dichiarazione dei redditi : Fattura elettronica 2019 per persone fisiche in dichiarazione dei redditi persone fisiche e Fattura elettronica 2019, la guida In occasione di un videoforum organizzato da ItaliaOggi con la collaborazione di Teamsystem, il vicedirettore dell’Agenzia delle Entrate Paolo Savini ha parlato di Fattura elettronica. E delle ultime novità in merito, che riguardano anche le persone fisiche. La comunicazione è una diretta risposta ai commercialisti e ...

Fattura elettronica - c'è chi scarica i costi sui clienti : "Tassa occulta" : La Fattura elettronica si sta trasformando in un costo non indifferente per utenti e imprese. Lo denuncia il Codacons, che...