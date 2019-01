Crollo di una diga in Brasile | 200 persone disperse

Afghanistan - Crollo in una miniera d'oro : almeno 30 morti : almeno 30 persone sono morte nel crollo di una miniera d'oro nel distretto di Kohistan, provincia di Badakhshan, nel nord-est dell'Afghanistan . Gli abitanti della zona avevano scavato un cunicolo ...

Bruno Vespa - lo scenario catastrofico sul Crollo della Lega nei sondaggi : “A Salvini resta una strada” : Bruno Vespa, lo scenario catastrofico sul crollo della Lega nei sondaggi: Le prospettive per Matteo Salvini nel 2019 sono tutte, in teoria, in forte ascesa visto e considerato l’andamento della Lega nei sondaggi, oltre che i primi provvedimenti del governo che entreranno in vigore prima delle elezioni Europee. Bruno Vespa sul Quotidiano nazionale prevede il leghista in forte vantaggio su Luigi Di Maio, che fra tre mesi rischia di deludere ...

Poliziotti della Stradale 'sfrattati' per il Crollo dell'intonaco - Siap : 'Presto una soluzione' : La strattonano in tre per rapinarla di una cassa di birra ma scappano a mani vuote 3 Entrano dal balcone e bloccano la porta, fallisce colpo sul Facsal 4 Gps sotto l'auto dell'ex amante, giudizio ...

Sarà un 2019 nefasto nelle profezie della mistica Baba Vanga : “Attentato a Putin - Trump diventerà sordo - Crollo economico in Europa - nuovo devastante tsunami e violento meteorite sulla Terra” : La famosa mistica bulgara, Baba Vanga, che aveva “previsto” gli attentati dell’11 settembre, la Brexit e l’ascesa dell’ISIS, ha lasciato le sue previsioni anche per il 2019, ormai imminente. Secondo Baba, 2 dei più importanti leader mondiali si ritroveranno nei guai con il nuovo anno: il presidente russo Vladimir Putin affronterà un tentativo di omicidio da qualcuno all’interno della sua scorta mentre il presidente statunitense Donald Trump ...

Terremoto a Catania - tre cuccioli di cane intrappolati dopo il Crollo di una casa : l’intervento dei Vigili del fuoco : Il personale Usar dei Vigili del fuoco è intervenuto a Zafferana Etnea (Catania), uno dei comuni più colpiti dal Terremoto, per il salvataggio di tre cuccioli di cane, rimasti intrappolati dal crollo di un solaio in via Vittorio Emanuele 29, a seguito del sisma di magnitudo 4.8 che ha colpito il catanese. La proprietaria ha chiamato i Vigili del fuoco sentendo i guaiti dei cani che provenivano dalla sua abitazione. I cuccioli sono stati ...

Tsunami Indonesia - bimbo salvato dopo Crollo della sua casa : è rimasto 12 ore sotto le macerie : Le immagini arrivano dall'Indonesia, dove Ali si è salvato miracolosamente dopo lo Tsunami che ha sconvolto il paese. Il video è stato pubblicato da uno dei poliziotti che stanno coordinando le ricerche dei sopravvissuti.Continua a leggere

Ponte Morandi : una petizione per vedere il video del Crollo : Tutto sembra pronto per la demolizione, con un team di società tutte genovesi con capofila Carena, ma le esigenze giudiziarie dell’inchiesta rischiano di rimandare tutto al 2019. La demolizione a blocchi La Procura, infatti, scrive Il Secolo XIX, si starebbe orientando per una soluzione che preveda una demolizione ‘a blocchi’, ovvero il benestare graduale alla demolizione delle aree che non sono considerate di interesse investigativo. I periti ...

Roma da psicoanalisi - Crollo nervoso fra primo e secondo tempo e il Real Madrid non perdona : l’Olimpico fischia una squadra senz’anima : Dopo un buon primo tempo, la Roma che rientra in campo nella ripresa è completamente diversa: cali di tensione ed errori madornali, il Real Madrid ringrazia e vicne 0-2. Giallorossi agli ottavi, ma sotto i fischi dell’Olimpico Fra primo e secondo tempo, all’Olimpico è accaduto qualcosa di particolare: è andata via la luce. Nessun guasto all’impianto d’illuminazione, il blackout è avvenuto nella testa dei giocatori ...

Luigi Di Maio - il M5s nel caos : 'Qui dentro è una Bosnia' - il Crollo nervoso tra i grillini : Dopo il delitto perfetto alla Camera e la sfuriata con Matteo Salvini , a Luigi Di Maio non resta che prendere atto della situazione: 'Non so che dire, qui dentro è una Bosnia ...'. Viene giù il M5s ...

Bitcoin in caduta libera perde il 30% in una settimana : le tre ragioni del Crollo : criptovalute 30 ottobre 2018 Bitcoin 10 anni dopo: un mondo ad alta volatilità tra speculazione, promesse e rivoluzione Ma a questo punto non è nemmeno escluso che si rivedano perfino questi livelli. ...