Volley | con la Gazzetta entri gratis al Palaflorio per il match di SuperLega

Volley femminile - Serie A1 2019 : 17^ giornata - big match Novara-Conegliano. Scandicci alla finestra : Nel weekend del 26-27 gennaio torna protagonista la Serie A1 2019 di Volley femminile, il campionato era rimasto fermo lo scorso fine settimana per fare spazio ai quarti di finale della Coppa Italia ma ora si ritorna alla normalità con la 17^ giornata. Riflettori puntati ovviamente sul big match Novara-Conegliano, remake dell’ultima Finale Scudetto e ormai grande classica della nostra pallavolista: la capolista ospita le Campionesse ...

Volley : il Consiglio della Fipav ha deciso le date dei raduni azzurri : ROMA- Importanti decisioni sono state prese nel corso dei lavori del Consiglio Federale della Fipav tenuto a Roma ieri ed oggi. In particolare sono stati deliberati i programmi d'attività delle ...

Volley : A2 Maschile - la 5a di ritorno apre con quattro anticipi : ROMA- È tutto pronto per la 5a giornata di ritorno della Serie A2 Credem Banca dopo il turno di Del Monte ® Coppa Italia Serie A2. Oltre a sfidarsi nella Finalissima del 10 febbraio alla Unipol ...

Volley - SuperLega : 19^ giornata. Le big contro squadre di seconda fascia : Perugia si conferma in testa? : Dopo gli avvincenti quarti di finale della Coppa Italia, si torna in campo per la 19^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Nel weekend del 26-27 gennaio dovrebbe andare in scena un turno interlocutorio, spartiacque del girone di ritorno: le quattro big saranno impegnate contro formazioni di seconda fascia e vanno a caccia della vittoria per mantenere inalterate le posizioni di classifica. Perugia si è ...

Volley - Coppa Italia – L’analisi di coach Giani dopo il ko di Milano contro Modena : La scomoda Milano: i chiaroscuri del match contro Modena nelL’analisi di Giani. Il tecnico commenta la sconfitta in Coppa Italia I volti sconsolati di Clevenot, Piano e compagni a fine partita sono l’emblema evidente di quanto la Revivre Axopower Milano tenesse alla sfida contro Modena che metteva in palio un posto nella Final Four di Coppa Italia. Un sogno accarezzato nello sfortunato confronto contro i canarini, perso per 3-1, in cui ...

Samsung Galaxy Volley Cup – Valsabbina anticipa con Filottrano : le Leonesse in campo a caccia della salvezza : Valsabbina anticipa con Filottrano, sabato alle 18 Leonesse in campo. Le sorelle Di Iulio si sfidano nuovamente dopo il colpaccio delle Leonesse al PalaBaldinelli di Osimo all’andata. Fare punti per Brescia significherebbe, matematica a parte, agganciare saldamente la salvezza Dopo la settimana di pausa del campionato, in coincidenza con i Quarti di finale della Coppa Italia, la Banca Valsabbina Millenium Brescia è ritornata ad ...

Volley : Volley : Coppa Italia A2 Femminile - Sassuolo è la seconda finalista : LA CRONACA DEL MATCH- La prima notizia in casa Canovi Coperture arriva ancora prima che le due formazioni scendono in campo: dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, è finalmente ufficiale l'arrivo ...

Volley femminile - Champions League 2019 : Scandicci continua a volare - asfaltato lo Schwerin e primo posto : Scandicci continua a volare nella Champions League 2019 di Volley femminile e si conferma al comando della Pool D con due vittorie all’attivo in tre partite giocate. Le toscane hanno sconfitto lo Schwerin per 3-0 (25-16; 28-26; 25-17) davanti ai 1600 spettatori del Mandela Forum di Firenze e hanno compiuto un passo importante verso la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale, riservata esclusivamente alle ...

Volley femminile - Challenge Cup 2019 : Monza vola ai quarti di finale - sconfitto il Gent in casa : Monza si è qualificata ai quarti di finale della Challenge Cup 2019 di Volley femminile, la terza competizione europea per importanza. Le brianzole hanno sconfitto il VDK Bank Gent per 3-2 (25-19; 25-13; 24-26; 19-25; 15-7) nel ritorno degli ottavi di finale e possono fare festa dopo che avevano già vinto l’incontro d’andata per 3-0. Alle brianzole bastava vincere due set per ottenere il passaggio del turno, il Saugella ha dominato i ...

Volley femminile - Sorteggio Europei 2019 : l’Italia evita le big - azzurre in Polonia contro le biancorosse e il Belgio : A Istanbul (Turchia) sono stati sorteggiati i gironi degli Europei 2019 di Volley femminile che andranno in scena dal 23 agosto all’8 settembre. La rassegna continentale, per la prima volta nella storia, prevede la partecipazione di 24 Nazionali e sarà organizzata in quattro Paesi (Turchia, Paesi Bassi, Ungheria, Slovacchia): sono stati formati quattro gruppi da sei squadre ciascuno, le prime quattro classificate di ogni girone si ...

Pallavolo - Rado Stoytchev passa al contrattacco e querela 14 suoi ex giocatori di Modena Volley : Volano gli stracci, ancora una volta, tra Modena Volley ed il suo ex allenatore Rado Stoytchev. Il coach bulgaro, infatti, ha deciso di querelare per diffamazione tutti i giocatori del roster gialloblù della scorsa annata. Una bomba che va a deflagrare dopo mesi di scontri che hanno preso il via ad aprile 2018 dopo l’eliminazione nella semifinale Scudetto contro Civitanova e l’addio di Ervin N’gapeth in direzione Russia. Come ...

Volley femminile - Champions League 2019 : Conegliano passeggia a Lodz! Le Pantere tornano in lotta per la prima posizione : Pronto riscatto per l’Imoco Volley Conegliano nella terza giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019 di Volley femminile. Le ragazze di Daniele Santarelli vincono sul campo della formazione polacca del LKS Commercecon Lodz con un netto 3-0 (25-20, 25-15, 25-17) e salgono momentaneamente in testa al gruppo D, in attesa della sfida di domani tra Scandicci e Schwerin. La squadra veneta torna in lotta per la prima posizione ...

Volley - Final Four Coppa Italia – La Revivre Axopower Milano verso la sfida contro Modena : le sensazioni del libero Pesaresi : Nicola Pesaresi, libero della della Revivre Axopower Milano presenta la sfida dei quarti di Finale di Coppa Italia Sarà ancora Revivre Axopower Milano contro Azimut Leo Shoes Modena, ma questa volta la sfida vale l’accesso alla Final Four di Coppa Italia. Si prepara per questo appuntamento la formazione di Andrea Giani, che giovedì 24 gennaio alle ore 20.30 al PalaPanini di Modena sfiderà Zaytsev e compagni per i quarti della Del Monte® ...

Coppa Italia Volley femminile 2019 : tabellone Final Four. Date - programma - orari e tv : Novara-Busto e Conegliano-Scandicci : Nel weekend del 2-3 febbraio si disputerà la Final Four della Coppa Italia 2019 di volley femminile, il palcoscenico dell’evento sarà l‘AGSM Forum di Verona. Le migliori quattro formazioni della Serie A1 si sono qualificate all’appuntamento vincendo agevolmente i propri quarti di Finale dunque ci aspettano delle semiFinali particolarmente accese e vibranti, si giocheranno delle partite da dentro o fuori in cui può succedere di ...