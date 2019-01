Scontro Italia-Olanda sullo sbarco della Sea Watch | la Procura | ' Scendano i minori'

Venezuela - Scontro al Senato. Casini 'L Italia scelga la posizione dei paesi liberi'. Risposta tiepida del M5s : Maggioranza in imbarazzo al Senato sul Venezuela . Il Pd, Fratelli d' Italia e i centristi chiedono al governo di riferire in aula e di sostenere l'iniziativa di Juan Guaidó, il leader dell'assemblea ...

Cosa resta dello Scontro tra Italia e Francia su migranti e neocolonialismo : Luigi Di Maio tiene il punto. Matteo Salvini esce allo scoperto e fa da spalla all'alleato di governo, rincarando, con accuse ancora più dure, le critiche alla Francia . Giuseppe Conte prova a smorzare le tensioni con Parigi. Il giorno dopo la convocazione da parte del governo francese dell'ambasciatore Italia no per protestare dopo le frasi di Di Maio che ha sostanzialmente accusato Parigi di impoverire l'Africa, continua a tenere banco il 'caso ...

Scontro Italia-Francia - Salvini : «Parigi è tra chi sottrae ricchezza all'Africa» : «Il problema dei migranti ha tante cause, c'è chi in Africa sottrae ricchezza a quei popoli e a quel continente e la Francia è tra questi»: il vicepremier e ministro...

Scontro Italia-Francia sull'Africa. Parigi convoca l'ambasciatrice : A gettare acqua sul fuoco anche il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha parlato di 'rumore mediatico' che 'entra poco nei problemi di fondo che stiamo discutendo sia in Italia sia in Europa'. ...

Basket - Serie A 2019 - 15a giornata : in cinque a caccia dell’ingresso in Coppa Italia - Trento-Brindisi Scontro diretto : Sono le Final Eight di Coppa Italia del prossimo febbraio a Firenze l’argomento unico che ruota attorno a tutta la quindicesima ed ultima giornata del girone di andata della Serie A 2018- 2019 . cinque squadre si trovano ancora in cerca di un posto al Mandela Forum: Sassari, Brindisi, Bologna, Trieste e Trento. Andiamo a vedere nel dettaglio le prospettive che offre il giro di boa del nostro campionato. GERMANI Basket BRESCIA-UMANA REYER ...

Sea Watch - Scontro nel governo. In Italia 10 migranti : li accoglierà la Chiesa Valdese : Sarà la Chiesa Valdese, senza nessun onere per lo Stato, ad accogliere una decina di migranti sbarcati dalle navi Sea Watch e Sea Eye. In cambio il governo Italiano chiederà il ricollocamento di 200 persone in altri sette paesi europei.Continua a leggere