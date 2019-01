Procura chiede sbarco minori Sea Watch

Sea Watch - Procura chiede lo sbarco dei minorenni. Salvini vuole denunciare l'equipaggio : La Procura di Catania chiede lo sbarco immediato dei minorenni presenti a bordo della Sea Watch 3, che da quasi 24 ore staziona ad 1,4 miglia dalla costa di Siracusa. La richiesta arriva da Caterina Ajello, Procuratore per i minorenni di Catania, che ha inviato una lettera a Matteo Salvini e Danilo Toninelli - ovvero ai Ministri competenti per quanto riguarda questo caso - così come al Comandante della capitaneria di Porto di Siracusa, ...

La Procura di Catania chiede che vengano fatti sbarcare i minori della Sea Watch : Il procuratore per i minorenni di Catania, Caterina Ajello, ha chiesto con una lettera ufficiale che vengano fatti sbarcare i minorenni dalla Sea Watch 3, ferma nella rada del porto di Siracusa. Da fonti investigative, si apprende che in totale sarebbero 13 di cui 8 non accompagnati. La missiva è stata inviata ai ministri dell'Interno e delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini e Danilo Toninelli, e al presidente del Tribunale ...

La Procura di Catania chiede che vengano fatti sbarcare i minori della Sea Watch : Il procuratore per i minorenni di Catania, Caterina Ajello, ha chiesto con una lettera ufficiale che vengano fatti sbarcare i minorenni dalla Sea Watch 3, ferma nella rada del porto di Siracusa. Da ...

Sea Watch - la Procuratrice di minori di Catania chiede che sbarchino i bambini : la lettera a Salvini : Il caso della nave Sea Watch 3, ferma al momento nella rada del porto di Siracusa, rischia di trasformarsi in un nuovo "caso Diciotti" per il governo e in particolare per Matteo Salvini. Il procuratore per i minorenni di Catania, Caterina Ajello, ha chiesto in una lettera ufficiale che vengano fatto

Sea Watch - Procura dei minori di Catania chiede lo sbarco immediato dei bambini : La Procura dei minori di Catania ha chiesto lo sbarco immediato dei minori non accompagnati che si trovano a bordo della nave Sea Watch che staziona, con a bordo quarantasette migranti, a 1,4 miglia dalla costa di Siracusa. A quanto si apprende i minori a bordo sono tredici, di cui otto non accompagnati.Continua a leggere

Migranti : Procura Catania chiede sbarco immediato minori su Sea Watch : Palermo, 25 gen. (AdnKronos) - La Procura dei minori di Catania ha chiesto lo sbarco immediato dei minori non accompagnati a bordo della nave ong Sea Watch che si trova a un miglio dalla costa di Siracusa. A confermare la notizia all'Adnkronos è la garante per i minori di Siracusa Carla Trommino che

Sea Watch - la Procura di Catania chiede sbarco immediato dei minori a bordo e apre un’indagine : La Procura dei minori di Catania ha chiesto lo sbarco immediato dei ragazzi non accompagnati a bordo della nave ong Sea Watch, che si trova a un miglio dalla costa di Siracusa, e ha aperto un fascicolo contro ignoti per accertare in quanti siano a bordo. A bordo ci sono 13 minori di cui 8 non accompagnati. A confermare la notizia è la garante per i minori di Siracusa Carla Trommino, che ha scritto alla Procura dei minori di Catania per chiedere ...

Sea Watch - la Procura dei minori di Catania chiede lo sbarco immediato dei bambini a bordo : Una lettera inviata ai ministri dell'Interno e delle infrastrutture per i 13 minorenni, 8 sono non accompagnati

Migranti Sea Watch - Di Maio : «Convocare l’ambasciatore olandese» Ma la Procura chiede di far sbarcare i minori : I vicepremier sulla stessa linea: no allo sbarco sulle coste siciliane della nave ong, battente bandiera olandese, da 7 giorni nel Mediterraneo con 47 Migranti

Era accusato di abusi sessuali verso una 13enne - la Procura chiede l'archiviazione per un sacerdote : Non solo per lui, anche per la madre e la nonna della presunta vittima. L'ultima parola spetta comunque al gip.

Xabi Alonso - la Procura chiede 5 anni di carcere per evasione fiscale : L'ex giocatore del Real Madrid dovrà presentarsi in giudizio martedì per rispondere dell'accusa di aver evaso circa 2 milioni di euro. L'articolo Xabi Alonso, la Procura chiede 5 anni di carcere per evasione fiscale è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Merano - cure per la fertilità - la Procura della Corte dei Conte chiede i danni a un medico : Merano. La Procura della Corte dei conti ha chiesto ad un medico meranese, convenzionato con l'Asl altoatesina, il risarcimento di circa 70mila euro quale danno erariale per aver prescritto cure e ...

Uccise la moglie con 41 coltellate : Procura chiede il giudizio immediato per l'uxoricida Michele Spagnuolo : Michele Spagnuolo, 77enne di Trepuzzi, risponde dell'accusa di omicidio volontario con l'aggravante della crudeltà e del vincolo familiare.

Prosciutti italiani dop con carne estera - la Procura torinese chiede processo per 12 persone : Invece di maiali italiani, diverse aziende avrebbero usato animali danesi per produrre famosi e pregiati Prosciutti italiani venduti ed etichettati come italiani al cento per cento e con denominazione di origine protetta. Per questo i pm torinesi hanno chiesto il rinvio a giudizio per dodici persone e sei aziende piemontesi accusate a vario titolo di associazione a delinquere e frode in commercio.Continua a leggere