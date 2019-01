Piazza San Carlo | è morta Maria Amato

Morta Marisa Amato - travolta dalla calca a Piazza San Carlo. La figlia : 'È stata dura' : È la seconda vittima della strage di piazza San Carlo a . Questa mattina è Morta al Cto di Torino , la donna rimasta ferita in piazza San Carlo la sera del 3 giugno del 2017, travolta dal fuggi fuggi ...

Torino - morta Marisa Amato - tetraplegica dopo essere stata travolta a Piazza San Carlo : Marisa AmatoMarisa AmatoMarisa AmatoMarisa AmatoMarisa Amato è la seconda vittima della notte del3 giugno 2017, quella della follia della calca in Piazza San Carlo a Torino davanti al maxi schermo allestito per la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. È morta questa mattina all’ospedale Cto dove era ricoverata per le complicazioni per un’infezione respiratoria. Era tetraplegica dopo essere stata calpesta dalla folla. Aveva ...

Tragedia Piazza San Carlo - morta la donna rimasta paralizzata : E’ morta Marisa Amato, la donna travolta dalla folla in fuga mentre stava passeggiando con il marito in Piazza San Carlo ed in occasione della finale di Champions League tra Real Madrid e Juventus, aveva riportato un trauma vertebro midollare, che l’aveva resa tetraplegica, non ce l’ha fatta. Dopo un lungo ricovero in ospedale, era tornata a casa ma negli ultimi giorni si erano manifestati i sintomi di una infezione che ...

Torino - muore Marisa Amato - la donna rimasta ferita nei fatti di Piazza San Carlo : La sera degli incidenti di piazza San Carlo, a Torino, Marisa Amato stava passeggiando con il marito. Né lei né lui, il 3 giugno 2017, si trovavano in quel luogo per assistere alla partita di finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Eppure, quella sera, la folla aveva travolto anche lei. La conseguenza fu un trauma vertebro midollare che l'aveva resa tetraplegica. Questa mattina, attorno alle 9,15, se n'è andata anche lei, a ...

