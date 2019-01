Paragone | ' M5s voterà autorizzazione a procedere per Salvini'

Gianluigi Paragone è la nuova "stella" su cui punta il M5S : L'ex direttore della Padania e conduttore Rai in quota Lega, ora senatore dei pentastellati, è in assoluto il grillino che riceve più visibilità sui social del partito dopo Luigi Di Maio. Molto più del premier Giuseppe Conte e dei ministri. È lui il futuro Di Battista? Esposimetro 5 Stelle: chi è il grillino più "pompato" su Facebook?" Movimento 5 Stelle, ecco come funziona la propaganda su Facebook" Che Guevara addio. Ora Alessandro Di ...

Carige - Paragone (M5s) : “Pd tutelava padri - amici e salotti : noi i risparmiatori. Ora i dem stiano zitti” : “I risparmiatori si stanno scagliando contro le recenti dichiarazioni degli esponenti del Pd. La verità è che loro tutelava no padri , amici e salotti . Noi i risparmiatori. Ora stiano zitti”. A dirlo, in un video su Facebook, il senatore del M5s, Gianluigi Paragone , sul caso Carige . L'articolo Carige , Paragone (M5s) : “Pd tutelava padri , amici e salotti : noi i risparmiatori. Ora i dem stiano zitti” proviene da Il Fatto ...

Salvataggio Carige - Paragone (M5S) : 'Sono inca**ato - così Governo si fa un autogol' : La questione del Salvataggio della Carige sta accendendo gli animi. Dopo che è emersa la profonda somiglianza tra questo Salvataggio e quelli fatti in passato da Gentiloni, in molti si sentono traditi da quello che si definisce il Governo del "Cambiamento". Paragone , del Movimento 5 Stelle, ha rilasciato dichiarazioni di fuoco e invita il suo partito a cambiare rotta al più presto....Continua a leggere

La mossa del M5S dopo l'imbarazzo per il caso Carige : 'Minenna alla Consob - per Paragone commissione banche' : La mossa del M5S, dopo l'imbarazzo per il salvataggio della banca Carige, non si è fatta attendere: Marcello Minenna andrà alla presidenza della Consob e il senatore grillino Gianluigi Paragone sarà ...