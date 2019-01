L’antisemitismo non è sparito Se non facciamo i conti col passato | l’Europa rischia

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 gennaio 2019) di Luca Jahier*Mentre ci prepariamo a celebrare la Giornata internazionale della memoria per le vittime dell’Olocausto, è difficile mantenere la compostezza nella nostra commemorazione. Invece di osservare il silenzio, forma corrispondente al sentimento più profondo del lutto, che è una commemorazione strettamente personale, abbiamo voglia di gridare.Perché l’antisemitismo non è, non in Europa e neppure negli Stati Uniti? Perché in Francia, l’anno scorso, una donna sopravvissuta all’Olocausto è stata pugnalata e arsa viva nel suo appartamento? Perché l’anno prima ancora una maestra in pensione, Sarah Halimi, è stata assassinata e successivamente gettata giù dal suo balcone a Parigi?Parigi, Tolosa, Malmö, Copenaghen, Berlino, Bruxelles: la nostra umanità macchiata da sangue innocente. Qualcosa che pensavamo inimmaginabile torna a aggirarsi ...