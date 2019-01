Il Volo canta davanti a Papa Francesco

Anticipazioni Sanremo 2019 - i primi cantanti ufficiali : debutta Irama e torna Il Volo : Ieri sera in prime time su Raiuno è andata in onda la prima puntata di Sanremo Giovani condotto da Pippo Baudo e Fabio Rovazzi, durante la quale abbiamo assistito non soltanto alle esibizioni dei primi concorrenti delle nuove proposte ma anche all'annuncio dei primi Big ufficiali che faranno parte del cast di artisti della prossima edizione del Festival. Essa sarà condotta per il secondo anno consecutivo da Claudio Baglioni, il quale in questi ...