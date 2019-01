«Il primo Re» di Matteo Rovere sfida e supera «Revenant»

gqitalia

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Con Veloce come il ventoci voleva dire che un cinema italiano diverso è possibile. Ora con Ilre (nelle sale dal 31 gennaio) lo ribadisce ad alta voce.«I film action e spettacolari da noi non si realizzano più, ma in passato li producevamo – spiega il regista – Ilre utilizza il genere per dar vita a una narrazione complessa. Il mio auspicio è che sia un volano per il rinnovamento del nostro cinema».si misura con una materia ostica: la leggenda di Romolo (Alessio Lapice) e Remo (Alessandro Borghi), il loro rapporto simbiotico, la relazione con la natura e gli dei, e la fondazione di una comunità, quella che poi diventerà patria e Impero. Un'avventura mitologica che si affida alle parole di Ovidio, Livio e Plutarco, per poi lasciarsi andare nel realismo carnale, fisico e violento delle lotte ...