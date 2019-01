Forum: Francesco Foti nei guai! Sospeso da Mediaset!

gossipnews.tv

(Di venerdì 25 gennaio 2019), il giudice televisivo del programma, è statodal suo incarico daL’uomo è in seriEcco cosa ha combinato!Riciclaggio di denaro sporco, falsi finanziamenti e soldi da lavare, queste le frasi intercettate dalla Guardia di Finanza nei confronti di, il noto giudice di. A quanto pare l’uomo è stato beccato a parlare di questi argomenti, mentre era in un ristorante a Roma insieme all’avvocato Mariolino Leonardi, arrestato pochi giorni fa con l’accusa di bancarotta e riciclaggio. I due protagonisti in questione, avrebbero anche parlato di fondi all’estero e prestanome.A quanto pare il giudice diavrebbe chiesto al collega, delucidazioni circa la costituzione di una società all’estero. Leonardi stando a quanto riportano alcune testate giornalistiche, avrebbe consigliato adi ...