Allan resta a Napoli, il Psg ha offerto troppo poco

: #Napoli, niente #Milan per #Allan: la trattativa col #Psg resta viva. Il giocatore continua ad allenarsi a parte… - Sport_Mediaset : #Napoli, niente #Milan per #Allan: la trattativa col #Psg resta viva. Il giocatore continua ad allenarsi a parte… - Gazzetta_it : #Napoli, #Allan verso il #Psg. La trattativa resta viva - Maximopenta5 : RT @Carloalvino: Allan resta a Napoli! Fine della trattativa. Anticipato di un giorno l’ultimatum del club azzurro. Il Psg non riesce ad ar… -

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Ilnon vende i suoi giocatori È finito il tormentone di questa sessione di calciomercato.. Il Psg non ha fatto un’offerta adeguata alle richieste del. Il club ha alzato la soglia a 120 milioni di euro. Il calciatore brasiliano non ha clausola rescissoria, quindi è ilche stabilisce il prezzo. E il Psg non ha raggiunto la soglia stabilita dal club di Aurelio De Laurentiis. Il principio base del club azzurro è che ilnon vende i propri calciatori, a meno che non ci siano offerte fuori mercato che incontrino anche il favore del calciatore. Se il Psg avesse sborsato 120 milioni, si sarebbero verificate le condizioni richieste. Così non è avvenuto. Il principio è che ilnon è la Roma che è stata costretta a svendere Salah e in parte anche Alisson.Il calciatore brasiliano, ovviamente, ha anche sperato che l’affare potesse ...