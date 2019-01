Vaccini | alla Camera conferenza no vax nonostante polemiche

Vaccini : conferenza No Vax del M5s alla Camera - e riesplode la polemica : Vuole la 'morte' politica del M5S?'. Così eccola la Cunial accanto a una rappresentante della Corvelva, ma anche ad Andrea Rinaldelli, padre di un militare morto e alla biologa Loretta Bolgan che ...

Vaccini : Rostan - no vax in Sala stampa camera? M5S nuoce gravemente alla salute : Ancora una volta si mette in discussione uno dei capisaldi della scienza e della tutela del diritto alla salute dei cittadini italiani. E' bene che i nostri concittadini siano adeguatamente informati ...

Vaccini - polemiche per conferenza no-vax alla Camera : M5s prende le distanze. La ministra Grillo : ‘Assolutamente contraria’ : Fa discutere l’iniziativa della deputata del M5s Sara Cunial, che ha organizzato alla Camera dei deputati una conferenza tenuta da Corvelva, il Cooordinamento regionale veneto per la libertà delle vaccinazioni, per pubblicizzare i risultati di alcune analisi condotte in laboratori privati sui Vaccini, rinviando al ministero della Salute il giusto approfondimento. “Prendiamo le distanze da questa iniziativa”, ha ...

Il rifiuto dei Vaccini è tra le più gravi minacce alla salute globale : (Foto: Miguel Schincariol/Getty Images) L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha aggiornato l’elenco delle principali minacce alla salute globale. E tra cambiamento climatico e inquinamento, ebola e hiv, c’è anche il rifiuto nei confronti delle vaccinazioni. Secondo l’Oms, infatti, “La vaccine hesitancy – cioè la riluttanza o il rifiuto a vaccinare nonostante la disponibilità di vaccini – rischia di ...

Oms : "Rifiutare i Vaccini è una minaccia alla salute globale come Ebola e Hiv" : Oltre alla "vaccine esitancy" tra le minacce individuate come prioritarie per il 2019 dall'Oms ci sono anche il "climate change" e la resistenza agli antibiotici. Sempre alta l'allerta per malattie non trasmissibili, pandemia globale di influenza...

Vaccini - il rapporto medico-paziente alla base della chiarezza sulla loro efficacia : Il mondo digitale è sempre più affollato di persone in cerca di informazioni e servizi, come ha spiegato Chiara Sgarbossa, Direttore Osservatorio Innovazione digitale in Sanità - Politecnico di ...

Vaccini - no alla pseudoscienza. Grillo firma con Renzi il patto pro-vax di Burioni. E su social scatta la rivolta : Come Nicoletta che scrive nei commenti: 'Questo è puro tradimento mai più il mio voto dopo questo voltafaccia sì a gli scienziati scienziati ma quelli giusti e che amano la scienza e l'umanità questi ...

Vaccini - no alla pseudomedicina : Grillo firma il 'Patto per la scienza' dell'immunologo Burioni : Nel secondo nessuna forza politica italiana si presta a sostenere o tollerare in alcun modo forme di pseudoscienza e/o di pseudomedicina che mettono a repentaglio la salute pubblica , i.e., ...

Vaccini - no alla pseudoscienza. Grillo firma con Renzi il patto pro-vax di Burioni : Beppe Grillo e Matteo Renzi hanno firmato un patto trasversale per difendere la scienza dalle divulgazioni di ciarlatani e pseudoscienziati. A promuoverlo è il noto virologo Roberto Burioni . Che sul ...

Il presidente dell'ONB riporta alla luce uno studio su episodi avversi dei Vaccini : È una notizia delicata quella che Vincenzo D'Anna, il presidente dell'Ordine dei Biologi, ha comunicato tramite un articolo sul noto quotidiano Il Tempo. L'argomento riguarda una ricerca che avrebbe rilevato oltre 400 casi di encefalomielite acuta disseminata, episodi correlati all'uso dei vaccini. Un numero importante che non può essere silenziato e che per tutti questi anni è sparito dai dibattiti scientifici e viene alla luce solo dopo cinque ...

I Biologi e L’ennesimo allarme : attenzione - molti Vaccini sono sporchi - con diserbanti e feti abortiti : vaccini “sporchi”, con tracce di diserbante e Dna umano ricavato da feti abortiti. E vaccini anche inutili, cioè privi delle necessarie sostanze immunizzanti. È esplosiva la denuncia di Vincenzo D’Anna , presidente dell’ordine dei Biologi, sulla scorta delle analisi effettuate su vaccini somministrati ai bambini italiani. Risultati-choc, quelli che D’Anna ha presentato in esclusiva a Franco Bechis (nella foto a lato), direttore del quotidiano ...

Il futuro dei Vaccini dipende anche dalla comunicazione digitale : 'La scienza evolve, ma anche la disinformazione ha aggiunto Merlo bisogna contrastarla con informazioni scientifiche e autorevoli, che siano anche efficaci'. 'Sempre di più si diffondono notizie ...

Allarme Vaccini in mezza Italia : "Quelli antinfluenziali stanno finendo" : Un boom di richieste totalmente inaspettato, che ha preso alla sprovvista le Asl di mezza Italia. È questa la ragione dell'Allarme lanciato da alcune Regioni (Sardegna, campania ed Emilia Romagna in testa), nei cui ospedali, studi medici e ambulatori le scorte di vaccini antinfluenzali sono ridotte agli sgoccioli. Lo racconta La Stampa, secondo la quale a determinare la penuria di dosi di vaccino antinfluenzale c'è sicuramente una ...