Muore a 36 anni il titolare di un' agenzia di viaggio

Treviso : Luigi - giovane portiere di 14 anni - Muore per le complicanze di un'influenza : Un ragazzino di soli 14 anni, Luigi Martignago, è deceduto nella serata di lunedì molto probabilmente per le complicanze legate ad una forte influenza degenerata nel giro di pochi giorni. I genitori, quando si sono accorti che le condizioni del figlio stavano drammaticamente peggiorando, hanno prontamente chiesto l'intervento di un'ambulanza, ma nonostante ciò non c'è stato nulla da fare: il ragazzo, infatti, è morto all'ospedale di Treviso poco ...

Treviso - febbre alta e mal di testa : studente di 14 anni Muore dopo l’influenza : Luigi Martignago, 14enne di Musano di Trevignano, è deceduto a causa di una miocardite di origine virale, una complicanza dell’influenza. Il ragazzo era stato ricoverato in ospedale e poi dimesso con la prescrizione di una terapia di antipiretici e riposo, poi il peggioramento e il tragico epilogo. Disposta l'autopsia per confermare le cause del decesso.Continua a leggere

Choc alla scuola materna : bimbo di 5 anni Muore di infarto di fronte ai compagni di classe : Immane tragedia in una scuola materna di Nizza, in Francia, dove un bambino di 5 anni è morto, stroncato da un infarto, di fronte ai compagni di classe. Le maestre hanno provato a rianimarlo, ma ogni loro tentativo in attesa dell'arrivo soccorsi è stato inutile. L'ambulanza è arrivata celermente all'asilo, trasportando d'urgenza il piccolo all'ospedale pediatrico Lenval, dove però i medici del reparto di rianimazione pediatrica e neonatale non ...

Lutto nel rugby - Muore a 22 anni Mario Coscione : “Un grande esempio di umiltà” : Mario Coscione, giocatore di rugby abruzzese, è morto all'ospedale di Pescara a causa di una malattia incurabile. A darne notizia la Fir Abruzzo. Il ragazzo, dopo aver militato nelle giovanili della Polisportiva L'Aquila, aveva scelto di giocare con il Paganica rugby. Il presidente Rotellini: "Il tuo esempio di umiltà e il tuo sorriso nonostante tutto rimarranno sempre nei nostri cuori".Continua a leggere

Napoli - Muore madre di 41 anni : Eleonora lascia quattro figli : Un'altra triste vicenda, l'ennesima riguardante il decesso di una giovane donna, si è verificata nella provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Villaricca. La vittima è Eleonora Di Donato, una giovane madre di appena quarantuno anni, che lascia purtroppo ben quattro figli che d'ora in poi saranno costretti a crescere senza l'affetto della loro mamma. Secondo quanto si apprende dai media locali, in particolare dal sito ...

Napoli - Annagiulia Muore a soli 10 anni : Un'altra terribile vicenda in cui a perdere la vita è una bambina di appena dieci anni. La tragedia si è consumata in provincia di Napoli e vede coinvolto precisamente il piccolo comune di Calvizzano, dove la bimba viveva assieme alla sua famigliola. Secondo quanto riferiscono i media locali, infatti, in particolare il noto sito Il Meridiano News, la piccola Annagiulia era ricoverata da qualche giorno presso l'ospedale 'Santobono' di Napoli per ...

Lutto a Padova - Giacomo perde la battaglia contro il cancro e Muore a 9 anni : Giacomo Nalon è morto a 9 anni sconfitto da un neuroblastoma, un tumore che colpisce soprattutto i bambini. In tutto il paese, San Giorgio delle Pertiche, è Lutto: la sua è infatti tra le famiglie più famose, essendo il nonno lo storico fondare della Omas, fabbrica che si occupa di macchinari utensili.Continua a leggere

Operaio napoletano di 46 anni Muore travolto da un muletto : Un Operaio 46enne è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda del Nucleo Industriale di Pozzilli, Isernia,. Secondo una prima ricostruzione dei fatti sarebbe stato travolto da un muletto.

Scontro auto-moto : Muore a 16 anni in un incidente sulla Palermo-Sciacca : L'impatto all'altezza di Altofonte, in provincia di Palermo. Ritirata la patente al conducente della Golf. Federico Serio è la tredicesima vittima di incidenti stradali in Sicilia in appena due settimane.Continua a leggere

Bologna - bimbo di due anni Muore di meningite : era stato rimandato a casa dall’ospedale : Morire a solo due anni per una forma grave di meningite da meningococco. È accaduto nella notte tra venerdì 18 gennaio e sabato 19 presso l’Ospedale Maggiore di Bologna. Vittima della malattia fulminante un bimbo che venerdì mattina era stato accompagnato dai genitori al pronto soccorso pediatrico del nosocomio a causa della febbre che lo aveva colpito qualche ora prima. Tuttavia agli occhi dei medici il piccolo risultava in condizioni di salute ...

