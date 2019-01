Mattarella celebra Giorno Memoria | virus Shoah può ripresentarsi

Mattarella celebra la Giornata della memoria : "No alla riproposizione di falsi documenti contro gli ebrei" : "La riproposizione di simboli, linguaggi, riferimenti pseudo culturali, di vecchi e screditati falsi documenti, basati su ridicole teorie di cospirazione, sono segni di un passato che non deve in alcuna forma tornare e richiedono la nostra più ferma e decisa reazione", ha detto il presidente della Repubblica intervenendo alla cerimonia del Giorno della memoria al Quirinale. Le parole di Mattarella arrivano pochi giorni dopo il tweet con ...