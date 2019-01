L' Italia deve risarcire Amanda

Moscovici : 'La crisi tra Italia e Francia è assurda - deve finire' : "Avere una crisi fatta di sole provocazioni non ha senso. E' assurdo e deve finire". Lo ha detto al Tg5 il commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici , commentando la tensione fra Roma e ...

L'Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani (AESVI) presenta il quarto censimento dei game developer Italiani : AESVI, L'Associazione che rappresenta l'industria dei Videogiochi in Italia, ha presentato oggi a Roma, in occasione del games Industry Day, il quarto censimento dei game developer italiani. I risultati sono stati annunciati presso la Casa del Cinema durante un evento patrocinato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali alla presenza di istituzioni, operatori del settore e stampa. La rilevazione è stata commissionata a un gruppo di ...

Speed skating - Francesca Lollobrigida : “Le Olimpiadi mi hanno cambiata. Non mi pongo limiti - ma l’Italia deve ancora crescere” : ESCLUSIVA OA SPORT – Si lavora alacremente in quel di Erfurt (Germania), città extracircondariale tedesca di 206.219 abitanti, capitale e centro maggiore della Turingia. La Nazionale italiana di Speed skating si sta preparando in vista dei prossimi appuntamenti: il primo in ordine di tempo è la quinta tappa di Coppa del Mondo ad Hamar (Norvegia), dal 1° al 3 febbraio, ma le vere priorità sono i Mondiali su singole distanze ad Inzell ...

Di Battista va all'attacco del Carroccio : "Deve restituire 49 milioni agli Italiani" : Un po'ministro degli Esteri, un po'contraltare di Matteo Salvini, molto capopopolo complottista. Alessandro Di Battista, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che fa, continua ad interpretare il ruolo di ...

La viceministro M5S sfida Salvini : "L'Italia deve molto ai migranti" : Si riapre lo scontro sui migranti nel governo? Forse. Perché mentre Salvini su Facebook assicura ai suoi follower ed elettori che l'esecutivo continua "a controllare, a sigillare a chiudere i porti", da Malta una collega di governo grillina, la viceministra agli Esteri Emanuela De Re, si spende per definire le migrazioni una "aspirazione naturale dell'uomo" che va "protetta".La Del Re è a Malta per partecipare al summit 5+5 con i ministri degli ...

Berlusconi : 'Patto M5S-Lega può rompersi in Parlamento - FI deve salvare l'Italia' : Intervistato da l'Unione Sarda, il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha affrontato diversi punti programmatici, focalizzando l'attenzione sulla durata del governo gialloverde e sugli appuntamenti imminenti sia delle elezioni regionali (Abruzzo e Sardegna) che delle prossime elezioni europee. L’obiettivo precipuo per il Cavaliere rimarrebbe sempre quello di strappare dalla morsa dei grillini l'alleato leghista, il leader del ...

M5s - Di Maio : “Campagna elettorale di Di Battista? Lui la fa gratis - non è pagato da Italiani. Di cosa si deve vergognare?” : “Io vengo sempre criticato, ma siamo andati a Strasburgo per dire che quel Parlamento per noi si taglia e che di Parlamento ne basta uno”. Si difende così a Dimartedì (La7) il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, dalle critiche rivoltegli per il suo viaggio a Strasburgo con Alessandro Di Battista. Il ministro dello Sviluppo Economico continua:”Il Parlamento della Ue si riunisce quasi sempre a Bruxelles e poi 40 giorni ...

Tumore a causa del fumo passivo in ufficio : Poste Italiane deve risarcire lavoratore : La società dovrà risarcire di 174mila euro un lavoratore che si è ammalato di cancro alla laringe dopo aver convissuto per 14 anni in un ufficio pieno di colleghi che fumavano.Continua a leggere

L’Italia chiama l’Unione europea risponde : “il riso Italiano deve essere difeso” - ecco cosa sta accadendo : E’ dal 2014 che l’Italia chiede misure per tutelare le aziende risicole del nostro Paese, tante e importanti, soprattutto alla luce del fatto che l’aumento delle importazioni di riso a dazio zero da Cambogia e Myanmar aveva causato danni al settore in Europa. A risentirne maggiormente proprio i risicoltori italiani, che ad oggi producono circa la metà del riso di tutta l’Unione europea. Secondo i dati forniti dalla ...

Trivelle - Lega contro lo stop : “Il Paese deve andare avanti”. M5s : “Italia fragile. Il Carroccio diceva di essere a favore” : La Lega è contraria allo stop alle Trivelle voluto del Movimento 5 stelle. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, il M5s ha infatti presentato un emendamento al decreto Semplificazioni per bloccare 36 autorizzazioni. Un intervento che però non piace al Carroccio. “Il Paese deve andare avanti”, ha detto la sottosegretaria Vannia Gava. E così pure il senatore leghista Paolo Arrigoni, già accusato di essere la “manina” che ...

Gilet gialli - la Francia : 'L'Italia ci deve rispetto'. Di Maio : 'Macron ci paragonò alla lebbra' : Non si attenua l'ira di Parigi per il sostegno ai Gilet gialli arrivato ieri da Di Maio e Salvini . 'Ogni governo ha la priorità di occuparsi del benessere dei suoi cittadini, perciò penso che la ...

