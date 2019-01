Karate | Premier League Parigi 2019 | inizia la stagione | Angelo Crescenzo e Luigi Busà

oasport

(Di giovedì 24 gennaio 2019) La nuovadelinizierà questo fine settimana a, che ospiterà la prima tappa della, il massimo circuito internazionale. Sul tatami francese si ritroveranno i migliori atleti del mondo pronti a tornare a sfidarsi in vista di un anno che sarà particolarmente importante, visto che il cammino di qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020 entrerà nel vivo e i risultati saranno sempre più pesanti.L’Italia sarà presente con le sue stelle, ma anche con tanti giovani promettenti e l’obiettivo non può essere altro che quello di lasciare subito il segno. I riflettori saranno puntati su, che dopo aver conquistato l’oro ai Mondiali di Madrid nei -60 kg, sarà chiamato a confermarsi ai vertici in questa. Il 25enne campano si trova al momento in testa al ranking olimpico e per riuscire a centrare il pass sa che non potrà permettersi ...