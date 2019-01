Evento no-vax alla Camera | la dissidente M5S snobba le critiche grilline | Non temo

huffingtonpost

(Di giovedì 24 gennaio 2019) "Grillo faccia quel che vuole, siamo in democrazia". A margine dell'incontro che ha organizzatocon una associazione no-vax, Sara Cunial appare molto sicura di sé. La sua iniziativa però, ad appena un paio di settimane dfirma posta da Beppe Grillo al Patto trasversale per la Scienza del virologo Burioni, ha innescato un turbinio di polemiche tra i pentastellati.Poche ore prima la ministra della Salute Grillo si era detta contraria a far svolgere la conferenza "senza la controparte dell'Aifa", mentre il capogruppoD'Uva si era affrettato a "prendere le distanze" dcompagna di partito. Prese di posizione che, tuttavia, Cunial considera "assolutamente non censorie", e rispetto alle quali la deputata grillina fa spallucce, dicendosi "molto serena".Accanto a lei, nella sala stampa di palazzo Montecitorio, siedono un paio di esponenti ...