Diciotti | Salvini | A magistrati dico di fare bene e in fretta

Diciotti - chiesta autorizzazione a procedere per Salvini. Scontro con l'Anm : ... in base agli art.10, 11 e 117 della Costituzione, non possono costituire oggetto di deroga da parte di valutazioni discrezionali dell'autorità politica". Capo immigrazione, Salvini bloccò catena ...

Salvini : Tribunale ministri - 'su Diciotti condizioni precarie e ministro informato' : Palermo, 24 gen. (AdnKronos) - Le condizioni precarie dei migranti a bordo della Diciotti erano assolutamente note al ministro, costantemente informato della situazione dalla 'catena di comando' che faceva a lui riferimento". Lo scrive il collegio del Tribunale dei ministri di Catania, presieduto da

Diciotti - sequestro e abuso di potere. Ecco le accuse contro Salvini : Il caso della nave Diciotti rimasta nel porto di Catania per alcuni giorni con a bordo 177 migranti continua a far discutere. Il Tribunale dei Ministri di fatto ha chiesto l'auotorizzazione al Senato per procedere contro Matteo Salvini. Il titolare del Viminale non ha fatto passi indietro e ha rilanciato: "Io continuerò a lavorare per difendere i confini del mio Paese e la sicurezza degli italiani, non mollo. Ci riprovano: rischio da 3 a 15 anni ...

Caso Diciotti - il tribunale dei ministri chiede processo contro Salvini. Lui 'Ritenetemi sequestratore per i mesi a venire' : ROMA - Il tribunale dei ministri di Catania ha chiesto l'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per il reato di sequestro di persona per il Caso della nave Diciotti . Diversamente da quanto ...

Caso Diciotti - i leghisti rassicurano : “Voto del M5s su Salvini? Vedrete - non ci sarà alcuna crisi”. L’imbarazzo di Fraccaro : Dopo la decisione del tribunale dei ministri di Catania, che ha chiesto l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Salvini per la vicenda della nave Diciotti, la parola passa ora al Senato. sarà Palazzo Madama a dover votare o meno l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno: in attesa che si esprimano i vertici del M5s, è stato lo stesso vicepresidente del Consiglio ad ...

Diciotti - il tribunale dei ministri chiede di processare Salvini. E lui tuona : «Ci riprovano» : Si riapre il caso Diciotti. Il tribunale dei ministri di Catania ha chiesto l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini per la vicenda della scorsa...

Diciotti - Salvini : "Ci riprovano - pronto a ergastolo" : Ci riprovano . Rischio da 3 a 15 anni di carcere per aver bloccato gli sbarchi dei clandestini in Italia. Non ho parole. Paura? Zero. Continuerò a lavorare per difendere i confini del mio Paese e la ...

Diciotti - tribunale dei ministri chiede di processare Salvini. Lui : ci riprovano : Si riapre il caso Diciotti. Il tribunale dei ministri di Catania ha chiesto l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini per la vicenda della scorsa...

Diciotti - Tribunale ministri : "Salvini va processato" : Il Tribunale dei ministri di Catania chiede al Senato l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini per il caso Diciotti . Una decisione che ...

Diciotti. Matteo Salvini rischia dai 3 ai 15 anni per sequestro di persona e di minori : Torna d’attualità il caso Diciotti. “Ci riprovano, torno ad essere indagato per sequestro di persona e di minori, con una

Salvini e il blocco della Diciotti - il caso non è chiuso : Che tipo di scelta politica? Quella di 'chiedere in sede europea la distribuzione dei migranti in un caso in cui secondo la convenzione Sar internazionale, acronimo di search and rescue, ricerca e ...

Diciotti - chiesta l'autorizzazione a procedere per Salvini | "Ci riprovano" : Il leghista affida la sua difesa a un video su Facebook: "Lo confesso e lo ammetto: ho bloccato la procedura di sbarco dei migranti. Mi dichiaro colpevole"

Diciotti - il Tribunale dei ministri su Salvini : “Ha violato le convenzioni sul soccorso in mare e sequestrò 177 migranti” : Abusò del suo potere sequestrando 177 persone e violò le convenzioni sul soccorso in mare. È per questo che il Tribunale dei ministri di Catania ha chiesto l’autorizzazione a procedere al Senato per il vicepremier. Matteo Salvini è accusato del reato di sequestro di persona aggravato “per avere, nella sua qualità di Ministro dell’Interno, abusando dei suoi poteri, privato della libertà personale 177 migranti di varie nazionalità ...

Diciotti - quando Salvini diceva di voler rinunciare all’immunità per farsi processare : Matteo Salvini in diretta Facebook si rivolge ai senatori, e invoca il dovere di "difesa della patria", quale "sacro dovere" di ogni cittadino. Ma il ministro è la stessa persona che quest'estate, annunciava di volersi fare processare, rinunciando all'immunità della sua carica: "Se il Tribunale dirà che devo essere processato - diceva - andrò davanti ai magistrati a spiegare che non sono un sequestratore"Continua a leggere