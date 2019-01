Celo-manca | in versione su ghiaccio L' Hockey Como sull' album di figurine

Napoli - il cruccio di AnCelotti per vincere lo Scudetto : cosa gli manca - voto 7 - 5 : Ancelotti ha migliorato squadra e club. La prima distribuendo le responsabilità, e ora le riserve ora valgono i titolari: così il Napoli ha imparato a vincere anche quando non gioca al massimo, come col Bologna. Il secondo con il suo modo di comunicare sereno. Il passo è da Scudetto (44 punti, 88 in

Napoli - AnCelotti : "Manca la ciliegina sulla torta. Liverpool? Non ci faremo schiacciare" : Al tecnico emiliano in conferenza fa eco Albiol: "Vogliamo ripetere la prova disputata contro la Juventus l'anno scorso"

Liverpool-Napoli - AnCelotti : “Abbiamo mostrato personalità e convinzione - ora manca l’ultimo step” : Alla vigilia del decisivo match di Champions League ad Anfield, l’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti, in conferenza stampa, ha allentato la pressione sulla sua squadra: “La sfida al Liverpool non è uno spartiacque, non ho bisogno di questa gara per sapere quanto è forte il Napoli. Ci dirà solo se andiamo avanti in Champions, poi metteremo la stessa intensità in tutte le competizioni in cui saremo, dal campionato alla Coppa ...

AnCelotti : 'Girone straordinario - manca solo la ciliegina sulla torta' : L'approccio è il solito. Carlo Ancelotti sceglie dosi massicce di tranquillità alla vigilia della sfida contro il Liverpool, decisiva per il futuro del Napoli in Champions League. 'Fare un buon ...

Juve-Inter - i punti chiave : CanCelo - Mandzukic e... il coraggio che manca : l'ex Cancelo - Se Cancelo e Asamoah cambiano maglia aumenta il divario. Azione chiave: Cancelo crossa per Mandzukic che segna in testa ad Asamoah. Cancelo e Asamoah un anno fa giocavano a colori ...